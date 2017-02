Einstellung erfolgt bereits am 1. März

Für den webbasierten Musik-Sender Ampya brechen die letzten Tage an. Wie heute bekannt wurde, wird der Betreiber ProSiebenSat.1 das Angebot bereits zum 1. März einstellen.

In einer Info-Mail, die Ampya vor wenigen Stunden an seine Nutzer versendet hat, wird nicht auf die Gründe der Einstellung eingegangen. Allerdings gibt der Anbieter Details zum Einstellungsprozess preis. So sollen Anwender keine Möglichkeit erhalten, ihre Playlists zu sichern oder Einstellungen zu exportieren.

Wie es mit der Plattform genau weitergeht, lässt ProSiebenSat.1 noch offen. Erst im März möchte der Anbieter Details zur Zukunft von Ampya bekanntgeben. Ampya werde auch künftig Musik und Künstler in den Fokus stellen. Auf der Webseite äußert sich das Unternehmen zur Umstrukturierung wie folgt: "Wir arbeiten fieberhaft am neuen Auftritt, der im Laufe des März unter ampya.com verfügbar sein wird".

In der Ursprungsmeldung haben wir zusammengestellt, worum es sich bei dem Streaming-Angebot Ampya gehandelt hat.