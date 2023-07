YouTube: Höhere Preise für Premium & Music

Die Preis­schraube bei Strea­ming-Diensten dreht sich unauf­haltsam nach oben, als Nächstes ist YouTube an der Reihe. In den USA hat Googles Platt­form die Preise verschie­dener Abon­nements erhöht. Für das regu­läre YouTube Premium werden jetzt 13,99 US-Dollar anstatt 11,99 US-Dollar monat­lich fällig. Möchte man jähr­lich zahlen, sind es 139,99 US-Dollar. Zuvor waren es 119,99 US-Dollar. YouTube Music bleibt eben­falls nicht von der Preis­erhö­hung verschont. Diese Vari­ante schlägt ab sofort mit 10,99 US-Dollar anstatt 9,99 US-Dollar zu Buche. Eine ähnliche Entwick­lung in Deutsch­land ist wahr­schein­lich.

YouTube kostet in Nord­ame­rika mehr Geld

Unerfreulich: Preiserhöhungen bei YouTube

Google In Rela­tion zu anderen Ausgaben des tägli­chen Lebens fallen Strea­ming-Pauschalen noch relativ human aus. Bucht man jedoch mehrere solcher Services, dürften die gestie­genen Preise diverser Anbieter für Frust sorgen. Nun gesellt sich auch Googles YouTube zu den Services mit höherem Kosten­faktor. 9to5Google entdeckte, dass die Grund­gebühr bei verschie­denen YouTube-Abos in den USA teurer geworden ist. Zwei US-Dollar mehr müssen Kunden von YouTube Premium monat­lich bezahlen. Bei der jähr­lichen Vari­ante sind es 20 US-Dollar mehr.

Für YouTube Music ging es einen US-Dollar pro Monat nach oben. Wer YouTube Premium über die iOS-App buchen möchte, muss beson­ders tief in die Tasche greifen. Satte 18,99 US-Dollar anstatt der regu­lären 13,99 US-Dollar werden berechnet. Das liegt an Apples teuren Gebühren in Höhe von 30 Prozent. Wie diese Mehr­kosten umgangen werden können, erklären wir in einem weiteren Artikel. Für die Fami­lien­mit­glied­schaft von YouTube Premium veran­schlagt Google noch den alten Preis. Es werden also weiterhin 22,99 US-Dollar fällig. Bei uns kostet diese Vari­ante aktuell 17,99 Euro.

Nutzer sollten mit einer Preis­anpas­sung hier­zulande rechnen

Mit hoher Wahr­schein­lich­keit wird Google in Bälde auch in Deutsch­land die YouTube-Gebühren erhöhen. Da bislang stets nur das Währungs­zei­chen getauscht wurde, kann man sich die Euro­preise bereits ausmalen. YouTube Premium dürfte 13,99 Euro anstatt 11,99 Euro monat­lich respek­tive 139,99 Euro jähr­lich kosten. YouTube Music würde indes mit 10,99 Euro anstatt 9,99 Euro pro Monat zu Buche schlagen. Mögli­cher­weise passt die Firma auch den Preis des Fami­lien-Abos an. In diesem Fall müssten 22,99 Euro monat­lich entrichtet werden.

