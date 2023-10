YouTube Music kann jetzt Podcasts automatisch herunterladen

Podcasts dürften in Bälde auch hier­zulande YouTube Music berei­chern, in der Zwischen­zeit erhöht Google den Komfort. Auto­mati­sche Down­loads wurden hinzu­gefügt.

YouTube Music ist um eine auto­mati­sche Down­load­funk­tion für Podcasts berei­chert worden. Google scheint sukzes­sive Komfort­funk­tionen der demnächst nicht mehr unter­stützten App Google Podcasts zur neuen Heimat der abon­nier­baren Formate über­zusie­deln. Aller­dings ist das Feature in YouTube Music noch äußerst rudi­mentär umge­setzt. Optionen sucht man abseits des Ein- und Ausschal­tens der auto­mati­schen Down­loads verge­bens. Immerhin ist die Funk­tion aber schnell griff­bereit inte­griert. Sobald die Podcasts auch hier­zulande starten, dürften Zuhörer direkt von dieser und anderen Erwei­terungen profi­tieren.

Google startet Auto-Down­loads in YouTube Music

Automatische Downloads für YouTube-Music-Podcasts

9to5Google Dass der Such­maschi­nen­kon­zern im Laufe des nächsten Jahres seine dedi­zierte Podcast-App einstampft, stößt nicht überall auf Gegen­liebe. Zum einen möchten manche Anwender verschie­dene Programme zum Musik­hören und Podcasts lauschen, zum anderen verfolgt YouTube Music ein anderes Konzept. In den USA hat YouTube Music bereits seine Podcast-Sektion erhalten. Hier­zulande müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Noch bis zum Jahres­ende soll das Format global verfügbar sein. In Nord­ame­rika hören schon deut­lich mehr User über YouTube Music Podcasts als über Google Podcasts.

Eine beson­ders prak­tische Funk­tion der schei­denden App sind auto­mati­sche Down­loads. So finden Zuhörer stets die neueste Episode ihrer Lieb­lings­sen­dung, ohne aktiv zu werden, offline konsu­mierbar auf ihren Mobil­geräten vor. YouTube Music wartet nun eben­falls mit diesem Feature auf. 9to5Google berichtet, die Auto-Down­loads in der Version 6.21 von YouTube Music für Android entdeckt zu haben. Die Erwei­terung muss für jedes Gerät und jede Show manuell akti­viert oder deak­tiviert werden. Google hat die auto­mati­schen Down­loads im neuen Zahnrad-Button unter­gebracht.

Einstel­lungen gibt es noch nicht

In Google Podcasts haben User zahl­reiche Optionen für die von selbst herun­ter­ladenden Inhalte. So kann man etwa fest­legen, dass bereits gehörte Episoden auto­matisch gelöscht werden. Auf Wunsch lassen sich auch unfertig abge­spielte Folgen entfernen. In einem dedi­zierten Bereich für auto­mati­sche Down­loads können Nutzer außerdem für jede einzelne Show schnell und unkom­pli­ziert das Feature mit einem Schalter akti­vieren oder deak­tivieren. Eine WLAN-Verbin­dung als Voraus­set­zung bei wenig Daten­volumen ist ein weiteres Extra. All diese Features fehlen noch beim Auto-Down­load der YouTube-Music-Podcasts.

