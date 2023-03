YouTube Music: Podcasts und neue Auto-Download-Option

YouTube Music gehört bislang zu weniger erfolg­rei­chen Musik­strea­ming-Diensten. Jetzt will Google das Angebot mit neuen Funk­tionen aufwerten. Schon vor einigen Wochen haben wir über den "Radio-Builder" berichtet, mit dem Nutzer perso­nali­sierte Musik­streams gene­rieren können. Jetzt berichtet das Online­magazin 9to5google, dass die Android-App des Strea­ming­dienstes um Podcasts erwei­tert werden soll. Die iOS-App wird vermut­lich folgen. Hierzu gibt es aber noch keine Infor­mationen.

Dem Bericht zufolge wurden im Code der YouTube-Music-App Hinweise darauf gefunden, dass die Vorbe­rei­tungen für die Podcast-Inte­gra­tion bereits laufen. In den USA werde das Feature "bald" zur Verfü­gung stehen. Bis dahin werde YouTube die hierfür erfor­der­lichen Vorbe­rei­tungen - wie die Kenn­zeich­nung entspre­chender Wieder­gabe­listen als Shows - treffen. Wann die Podcasts bei YouTube Music auch in anderen Märkten zur Verfü­gung stehen werden, ist noch nicht bekannt. YouTube Music soll aufgewertet werden

Screenshot: teltarif.de, Quelle: youtube.com Wie es im Bericht weiter heißt, sollen Abon­nenten die Möglich­keit bekommen, Podcast-Episoden als jeweils nächstes abzu­spielen oder zur persön­lichen Warte­schlange hinzu­zufügen, die nach und nach wieder­gegeben wird. In den Einstel­lungen soll die Option "Podcast-Videos zu reinen Audio­ver­sionen umschalten, wenn verfügbar" geschaffen werden. Der Sleep-Timer soll künftig mehr­stün­dige Count­downs unter­stützen, sodass sich auch lange Sendungen berück­sich­tigen lassen.

Diese Songs werden künftig auto­matisch herun­ter­geladen

Wie 9to5google weiter berichtet, hat die Android-App von YouTube Music eine neue Option bekommen, mit der bis zu 200 der zuletzt gespielten Songs auto­matisch herun­ter­geladen werden. Das Feature ist nur in Verbin­dung mit dem kosten­pflich­tigen Premium-Abon­nement von YouTube Music verfügbar und unab­hängig von den "intel­ligenten Down­loads", dank derer bis zu 500 Titel herun­ter­geladen werden, die zum bishe­rigen Musik­konsum des Kunden passen.

Wie es im Bericht weiter heißt, sollte die Funk­tion laut Google eigent­lich schon im Januar umge­setzt werden. Warum sich die Umset­zung verzö­gert hat, ist nicht bekannt. Was nach wie vor fehlt, ist eine neue Wieder­gabe­liste für zuletzt gespielte Lieder. Ob diese noch nach­gereicht wird, ist nicht bekannt. Die smarte Down­load-Funk­tion greift, wenn das Handy per WLAN mit dem Internet verbunden ist und der Akku "ausrei­chend" geladen ist.

Unter dem Strich lässt sich Daten­volumen sparen, wenn die herun­ter­gela­denen Musik­stücke unter­wegs erneut wieder­geben werden. Wer das Feature nicht wünscht, kann es manuell abschalten. Ob und wann die Smart-Down­load-Funk­tion für iOS umge­setzt wird, steht eben­falls noch in den Sternen.

