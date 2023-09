YouTube: Neue KI-Tools für die Videoproduktion

Der Google-Konzern Alphabet will in einem groß­ange­legten Master­plan seine wich­tigsten Produkte und Dienste mit Funk­tionen Künst­licher Intel­ligenz aufwerten. Nach dem KI-Chatbot Bard für Google ist nun die Video­platt­form YouTube dran.

YouTube wird im Konkur­renz­kampf mit Meta und Tiktok eine Reihe von Funk­tionen für Krea­tive einführen, die auf Künst­licher Intel­ligenz basieren. Das kündigte die Google-Tochter am Donnerstag in einem Live-Stream im Internet an.

Die Soft­ware-Werk­zeuge sollen den Krea­tiven auf der YouTube-Platt­form helfen, Texte, Hinter­grund­bilder, Musik und andere Medien mit einfa­chen Anwei­sungen zu erstellen und ihre Videos einzu­bauen.

Tool "Dream Screen"

Neue Mobile-App namens "YouTube Create"

Bild: via YouTube Official Blog Mit dem Tool "Dream Screen" sollen beispiels­weise mit gene­rativer KI Video- oder Bild­hin­ter­gründe für die verti­kalen Kurz­videos auf der Platt­form ("YouTube Shorts") erstellt werden können. Mit "Shorts" tritt YouTube vor allem gegen die chine­sische Handy­video-Platt­form Tiktok an, aber auch gegen Dienste wie Insta­gram aus dem Face­book-Konzern Meta an. Zugleich veröf­fent­licht YouTube weitere Werk­zeuge mit Funk­tionen Künst­licher Intel­ligenz, die bei der Bear­bei­tung auch von langen Videos auf der Platt­form helfen sollen.

"Wir stellen eine Reihe von Produkten und Funk­tionen vor, die es den Menschen ermög­lichen, die Grenzen des krea­tiven Ausdrucks zu erwei­tern", sagte Toni Reid, Vize­prä­sidentin für Commu­nity-Produkte bei YouTube. Sie räumte ein, dass der Produk­tions­pro­zess für Videos schwierig sein könne und oft verhin­dere, dass Anfänger ihr erstes Video hoch­laden. "Um diesen Prozess zu verein­fachen und es jedem zu ermög­lichen, Videos direkt auf YouTube zu erstellen und zu teilen, führen wir eine neue mobile App namens YouTube Create ein." Die App werde kostenlos sein und soll die Video­pro­duk­tion verein­fachen. "Die Creator sollen sich mehr auf die Dinge konzen­trieren können, die ihnen Spaß machen."

Neue Werk­zeuge bis Ende des Jahres

Die App, die zuerst auf Smart­phones mit dem Google-Betriebs­system Android verfügbar sein wird, bietet Werk­zeuge für die Video­bear­bei­tung, wie etwa präzises Schneiden, auto­mati­sche Unter­titel, Voiceover-Funk­tionen und Zugang zu einer Biblio­thek mit Filtern, Effekten, Über­gängen und lizenz­freier Musik. Damit seien die Krea­tiven nicht mehr auf eine komplexe Bear­bei­tungs­soft­ware ange­wiesen.

Die neuen Soft­ware-Werk­zeuge sollen zunächst Anwen­dern in den USA zur Verfü­gung gestellt werden, dann aber bis Ende des Jahres auch nach Europa kommen (Mehr dazu im Blog­ein­trag von YouTube).

