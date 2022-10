YouTube kennzeichnet verlässliche Gesundheits-Infos

"Zu Risiken und Neben­wir­kungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" - oder YouTube? Bei vielen Menschen ist das Portal ein wich­tiger Ratgeber in gesund­heit­lichen Ange­legen­heiten. YouTube will nun beson­ders zuver­läs­sige Quellen aus diesem Bereich hervor­heben.

YouTube wird künftig mit einem Label auf beson­ders zuver­läs­sige Gesund­heits­infor­mationen hinweisen. Mit dem "Info­bereich" wolle man eine bessere Einord­nung der Herkunft der gesund­heits­bezo­genen Inhalte auf YouTube ermög­lichen, kündigte YouTube-Manager Garth Graham, Global Head of YouTube Health, heute in einem Blog­ein­trag an.

Deutsch­land sei das erste Land, in dem das neue Konzept von YouTube Health einge­führt werde. "Uns ist es sehr wichtig, Infor­mationen zu gesund­heits­bezo­genen Themen aus zuver­läs­sigen Quellen zugäng­lich zu machen", sagte Graham der Deut­schen Presse-Agentur.

Bewer­bung für Aufnahme ab 27. Oktober

Kennzeichnung von Gesundheitsinformationen

Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Beiträge mit dem Health-Label sollen auch in den Such­ergeb­nissen im Bereich mit gesund­heits­bezo­genen Inhalten hervor­gehoben werden, wenn Nutze­rinnen und Nutzer nach Gesund­heits­themen suchen. Damit dürften diese Beiträge mit dem Label ihre Reich­weite stei­gern können.

Um in das Programm aufge­nommen zu werden, können sich Gesund­heits­ein­rich­tungen, Bildungs­ein­rich­tungen, Gesund­heits­ämter, staat­liche Orga­nisa­tionen und medi­zini­sche Fach­zeit­schriften vom 27. Oktober 2022 an für die Aufnahme in das Programm bewerben. Die YouTube Health soll dann voraus­sicht­lich Anfang 2023 starten.

Um zuver­läs­sige Quellen für Gesund­heits­infor­mationen auszu­wählen, wendet YouTube inhalt­liche Krite­rien an, die von der US-Nicht­regie­rungs­orga­nisa­tion National Academy of Medi­cine (NAM) entwi­ckelt wurden. Diese Prin­zipien seien außerdem von der Welt­gesund­heits­orga­nisa­tion (WHO) vali­diert worden. "Insge­samt bietet YouTube Health großes Poten­zial, um den Menschen in Deutsch­land zu helfen, Inhalte aus zuver­läs­sigen Gesund­heits­quellen auf YouTube leichter zu finden und zuver­lässig nutzen zu können", betonte Graham.

Der Google-Dienst reagiert mit der neuen Health-Funk­tion auch auf die Kritik an fehler­haften, unge­nauen oder zwei­fel­haften Gesund­heits­infor­mationen, die auf YouTube zu finden sind. So hatte die Euro­päi­sche Kommis­sion im Sommer 2020 in einer Kampagne zur Bekämp­fung von Desin­for­mation im Zusam­men­hang mit dem Thema Corona-Pandemie auf Fehl­infor­mationen auf YouTube hinge­wiesen.

