Aktion: YouTube Premium & Music im günstigen Jahresabo

YouTube bietet seinen Nutzern derzeit einen fetten Rabatt, wenn sie sich für ein 12-Monats-Abo entscheiden. Wer davon profi­tieren will, sollte aller­dings schnell sein.

Für all dieje­nigen, die sich oft und gerne auf YouTube aufhalten, stellt das Video­portal momentan eine attrak­tive Aboak­tion bereit. Während die kosten­lose Nutzung des Strea­ming­dienstes bekann­ter­maßen mit zahl­rei­chen Werbe­ein­blen­dungen einher­geht, kennen Monats-Abon­nenten der Premi­endienste bereits die Vorteile, Filme oder Musik­videos werbe­frei und offline wieder­geben zu können. Und mit YouTube Premium haben Abon­nenten zudem Zugriff auf eine größere Auswahl an Spiel­filmen.

Deut­lich güns­tiger als das Monats-Abo

Sonderaktion: YouTube Premium und Music im 12-Monats-Abo

Pixabay Was bisher nur über ein Monats-Abo möglich war, bietet YouTube nun in einer Rabatt­aktion für ein ganzes Jahr an. Dabei lässt sich kräftig sparen, denn für das YouTube Music Premium Jahres-Abo verlangt der Strea­ming­dienst 89,99 Euro anstelle der insge­samt 119,98 Euro, die Sie bei Abschluss der Monats-Abos jähr­lich berappen müssen.

Für Neukunden von YouTube Premium kostet der Film­spaß inner­halb der Rabatt­aktion 107,99 Euro. Ein ordent­licher Nach­lass im Vergleich zu den 143,88 Euro, die Sie zahlen, wenn Sie das monat­liche Abo in Anspruch nehmen.

Wer sparen will, muss schnell sein

Wer sich das Jahres-Abo sichern will, muss aller­dings schnell sein, denn eine Anmel­dung ist nur bis zum Sonntag, den 23. Januar, möglich. Bestehende monat­liche Abon­nenten können wech­seln, indem sie ihre Mitglied­schaft kündigen und sich neu für die jähr­liche Mitglied­schaft anmelden.

Hierbei handelt es sich vorerst nur um ein einma­liges Abo, das nach 12 Monaten auto­matisch abläuft. Wer danach auch weiterhin werbe­frei streamen möchte, muss sich wieder für ein Monats-Abo anmelden oder auf ein weiteres Spezi­alan­gebot hoffen.

Die Akti­vie­rung des Jahres-Abos ist denkbar einfach:

Öffnen Sie YouTube in der App oder im Browser

Tippen Sie auf Ihr Profil­bild und danach auf „YouTube Premium abon­nieren“

Unter dem weißen „YouTube Premium – kostenlos testen“-Käst­chen klicken Sie auf den klein­gedruckten Hinweis „Mit einem Jahres-, Fami­lien- oder Studen­ten­tarif kannst du Geld sparen“

Nun öffnet sich der Eintrag „Jähr­lich 107,99 Euro“, über den Sie sich anmelden können

So kommt man an das Jahres-Abo von YouTube

Screenshot: Claudia Krüger / Teltarif / YouTube

Strea­ming bei gesperrtem Display

Ebenso wie das Monats­abon­nement bietet das 12-mona­tige Abo die Möglich­keit, Videos ohne Werbe­anzeigen auch bei gesperrtem Display oder während der Nutzung anderer Apps anzu­schauen. Außerdem lassen sich Videos vorab spei­chern und später offline ansehen. Bei YouTube Music Premium gilt die Werbe­frei­heit selbst­ver­ständ­lich nur für das Abspielen von Musik­videos. Das Angebot ist derzeit in folgenden Ländern erhält­lich: USA, Kanada, Mexiko, Brasi­lien, Russ­land, Türkei, Deutsch­land, Thai­land, Indien und Japan.

Mit dem YouTube-Jahresabo können Sie Ihre Lieb­lings­filme übri­gens auch auf Ihrem Smart-TV ansehen, ohne dabei ständig von Werbe­ein­blen­dungen unter­bro­chen zu werden.