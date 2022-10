YouTube handles: Kurzlinks wie bei Twitter angekündigt

In jedem Bereich von YouTube werden bald die handles Einzug halten. Kurze IDs, die sich auto­matisch in Links zum Kanal verwan­deln. Manche Kanäle können die Erwei­terung bereits nutzen.

YouTube eifert mit seiner jüngst vorge­stellten Iden­tifi­kation namens handles Twitter nach. Die alter­nativen URLs und Benut­zer­namen beginnen eben­falls mit einem At-Zeichen. Google will durch die leicht zu merkenden IDs die Inter­aktion mit und das Auffinden von Inhalts­erstel­lern verein­fachen. Ähnlich Twitter lassen sich die Abkür­zungen in der Adress­zeile des Webbrow­sers und als Links in den Kommen­taren nutzen. Ein weiteres Anwen­dungs­sze­nario ist der Einsatz in YouTube Shorts. Ab nächstem Monat starten die handles groß­flä­chig, aber schon jetzt kommen manche aktive YouTube-Nutzer zum Zug.

YouTube bekommt einen Hauch Twitter

Von Twitter inspiriert: YouTube handles

Bild: YouTube Im offi­ziellen Blog der Video-Strea­ming-Platt­form YouTube wurde ein neues Feature ange­kün­digt. Handles nennt sich die Erwei­terung, welche diversen Kanälen ab November zur Verfü­gung steht. Wer mit Twitter vertraut ist, dürfte sich schnell ein Bild von der Funk­tion machen können. So lautet beispiels­weise unsere alter­native Iden­tifi­kation auf besagtem Mikro­blog­ging­dienst @teltarif. Werden wir mit dieser Bezeich­nung in Kommen­taren genannt, entsteht ein anklick­barer Link, der auf unseren Twitter-Account weiter­leitet. Auf ähnliche Weise agieren die YouTube handles.

Es gibt aber kleine Unter­schiede, beispiels­weise bei den Kurz­links in der Adress­zeile. So erlaubt Google im Gegen­satz zu Twitter das At-Zeichen. Während wir beim blauen Vogel mit https://twitter.com/teltarif erreichbar sind, lautet unsere handle-ID https://www.youtube.com/@teltarif. Wie wir fest­gestellt haben, ist diese auch bereits aktiv. YouTube hat also schon früher als geplant damit begonnen, das Feature zu inte­grieren. Unser alter Kurz­link https://www.youtube.com/c/teltarif lässt sich weiterhin verwenden.

Was nutzen die YouTube handles?

Dass das Strea­ming-Portal sich eine Scheibe von Twitter abschneidet, ist in diesem Fall eine gute Idee. Sowohl Zuschauer als auch Inhalts­ersteller dürften von der intui­tiven Verlin­kung profi­tieren. Die neuen Kurz­links sind einpräg­samer und werden auf der Kanal­seite, in den Kommen­taren und in den TikTok-artigen Clips namens Shorts auto­matisch gene­riert. Aufstre­bende YouTuber profi­tieren beispiels­weise, wenn sie von einem bekann­teren Kanal samt handle erwähnt werden. Das handle lässt sich übri­gens bei Bedarf auch anpassen. Inhalts­ersteller werden infor­miert, sobald sie von den handles Gebrauch machen können.

