YouTube auch in Deutschland als Wirtschaftsfaktor relevant

Die Google-Video­platt­form YouTube erobert in Deutsch­land auch die Wohn­zimmer. Mit der stark stei­genden Nutzung wächst auch die volks­wirt­schaft­liche Bedeu­tung des Dienstes, der vor 17 Jahren gegründet wurde und seit zehn Jahren in Deutsch­land aktiv ist.

YouTube ist zum Wirtschaftsfaktor geworden

picture alliance/dpa Die Video­platt­form YouTube hat sich nach einer Studie auch in Deutsch­land zu einem rele­vanten Wirt­schafts­faktor entwi­ckelt. Das Ökosystem von YouTube habe im Jahr 2021 mehr als 1,2 Milli­arden Euro zum deut­schen Brut­toin­lands­pro­dukt beigetragen, geht aus einer heute in Berlin veröf­fent­lichten Studie des briti­schen Wirt­schafts­bera­tungs­unter­neh­mens Oxford Econo­mics hervor.

Auch auf dem Arbeits­markt hinter­lässt YouTube inzwi­schen einen sicht­baren Fußab­druck: Das krea­tive Ökosystem von YouTube unter­stützt der Studie zufolge mehr als 30.000 Arbeits­plätze (Voll­zeit­stellen) in Deutsch­land. Für die Schät­zung der gesamten finan­ziellen Auswir­kungen von YouTube wurden die Ergeb­nisse einer Umfrage bei in Deutsch­land ansäs­sigen YouTube-Akteuren heran­gezogen. Außerdem wurden veröf­fent­lichte Umsatz­zahlen aus der Musik­branche berück­sich­tigt. Die Geschäfts­tätig­keit von YouTube selbst blieb außen vor.

Über zwei Milli­arden monat­lich einge­loggte Nutzer

YouTube ist zum Wirtschaftsfaktor geworden

picture alliance/dpa YouTube hat nach eigenen Angaben über zwei Milli­arden monat­lich einge­loggte Nutzer. Danach sehen sich Menschen jeden Tag über eine Milli­arde Stunden Videos an. In Deutsch­land habe sich die tägliche Live-Sehzeit zwischen Januar 2020 und Dezember 2021 mehr als verdrei­facht, sagte YouTube-Deutsch­land-Chef Andreas Briese. Erwach­sene in Deutsch­land schauten jeden Tag durch­schnitt­lich 40 Minuten auf YouTube. Der Konsum findet immer häufiger nicht auf dem Smart­phone oder Computer statt, sondern auf dem großen Bild­schirm im Wohn­zimmer. Im Dezember 2021 hätten mehr als 30 Millionen Menschen in Deutsch­land YouTube über das TV-Gerät geschaut.

Das hohe Reich­weite spie­gelt sich auch in den Abon­nen­ten­zahlen wider. "In Deutsch­land haben über 5000 Kanäle mehr als 100.000 Abon­nenten", sagte Briese. Dies bedeute ein Anstieg von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über 400 Kanäle in Deutsch­land kommen demnach sogar auf mehr als eine Million Abon­nenten, was einem Anstieg von über 15 Prozent im Jahres­ver­gleich entspreche.

Für die Deutsch­land-Studie hat Oxford Econo­mics drei anonyme Umfragen mit 3000 in Deutsch­land ansäs­sigen YouTube-Nutzern und Nutze­rinnen, 670 YouTube-Akteuren (Crea­torinnen und Crea­toren) und 500 Unter­nehmen durch­geführt. Alle Aussagen beziehen sich konkret auf die Auswir­kungen von YouTube in Deutsch­land.

Wer YouTube Premium über ein iPhone oder iPad bucht, zahlt deut­lich mehr als Android-Nutzer. Wir erklären Ihnen, wie Sie als iOS-Nutzer den Aufpreis sparen.