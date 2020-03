Nach Netflix: Auch YouTube drosselt Bildqualität in Europa

Nach Netflix wird auch YouTube die Bild­qualität in Europa etwas verschlech­tern, um die Netze in der Coro­navirus-Krise zu entlasten. Alle Videos sollen zunächst in den kommenden 30 Tagen nur noch in Stan­dard-Auflö­sung statt HD-Qualität über­tragen werden, wie die zu Google gehö­rende Video­platt­form heute ankün­digte. EU-Kommissar Thierry Breton, der die Maßnahme ange­stoßen hatte, begrüßte den Schritt.

Besseres Bild = Mehr Daten­verbrauch

Auch YouTube drosselt jetzt die Streamingqualität Bei einer höheren Bild­auflö­sung gibt es ein schär­feres Bild, weil mehr Pixel darge­stellt werden. Dafür werden aber auch mehr Daten über­tragen. Netflix empfiehlt für HD (High Defi­nition) eine Internet-Geschwin­digkeit von fünf Megabit pro Sekunde, während es bei Stan­dard-Auflö­sung drei Megabit pro Sekunde sind. Einen richtig großen Sprung gibt es dann aber bei dem noch besseren Ultra-HD-Format: Hier werden zum Beispiel bei Netflix 25 Megabit pro Sekunde benö­tigt. Auch auf YouTube gibt es Ultra-HD-Videos.

Netflix hatte nach Gesprä­chen mit Breton bereits am Donners­tagabend ange­kündigt, den Daten­durch­satz in Europa für zunächst 30 Tage zu dros­seln. Die Netflix-Nutzer sollten trotzdem einen Dienst mit "guter Qualität" bekommen, versi­cherte die US-Firma. Nach Einschät­zung des Unter­nehmens wird Netflix durch den Schritt aber 25 Prozent weniger Daten­verkehr verur­sachen.

In Europa gibt es insge­samt die Sorge, dass die verstärkte Heim­arbeit und Nutzung von Unter­haltungs­ange­boten die Netze verstopfen können. Internet-Anbieter versi­cherten bisher, dass sie den Anstieg schul­tern können. Auch in anderen Ländern wie der Schweiz und Spanien ist Netz­über­lastung ein Thema. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.

