yourfone: Neuer 5-GB-Tarif inklusive EU-Roaming

In Zeiten, in denen das unbegrenzte Datenvolumen nicht mehr in allzu weiter Ferne zu sein scheint, müssen die Mobilfunkanbieter ihren Kunden möglichst viel bieten, um sie zu halten. yourfone bietet deshalb nun mehr Gigabyte für weniger Geld an.