yourfone mit neuen National-Tarifen: LTE 4 GB und LTE 6 GB

yourfone hat zu Beginn des Monats neue LTE-Tarife und Verbesserungen an bereits bestehenden Angeboten bekannt gegeben. So wird der LTE All mit Europa-Paket ab sofort mit mehr Datenvolumen und einer höheren Über­tragungs­geschwindig­keit verfügbar sein. Zudem werden mit dem LTE 4 GB National und LTE 6 GB National neue Tarife zur Auswahl stehen. Wir haben die wichtigsten Neuerungen für Sie zusammen­gefasst.

Der LTE All kostet in den ersten 12 Monaten der zwei­jährigen Laufzeit 14,99 Euro pro Monat, danach fallen 24,99 Euro pro Monat an. Im Tarif ist eine Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze sowie eine SMS-Flat enthalten. Fürs mobile Surfen im Internet sind regulär 3 GB Datenvolumen inbegriffen. Im Rahmen einer Aktion ist die Offerte nun mit 5 GB Datenvolumen zu haben. Dabei steht dem Kunden eine Geschwindig­keit von bis zu 225 MBit/s im Downstream statt bisher 50 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Regulär müssen für die höhere Datenrate 5 Euro pro Monat entrichtet werden. Das Datenvolumen kommt inklusive einer Datenautomatik. Im LTE All ist auch ein Europa-Paket enthalten, das eine Flatrate für Telefonate innerhalb des Reiselandes und von dort nach Deutschland bietet. Ein GB des Datenvolumens lässt sich zudem im europäischen Reiseland verwenden. Ist das Datenvolumen vorzeitig aufgebraucht, dann lässt sich per EU-Data-Reset das Daten-Kontingent um 1 GB Datenvolumen ab 4,99 Euro auffüllen.

Neue Tarife: LTE 4 GB und LTE 6 GB National

yourfone-Shop mit Smartphones Für die Nutzung innerhalb von Deutschland bietet yourfone ebenfalls Tarife an. Dazu sind zwei neue Offerten hinzugekommen, die die Bezeichnung LTE 4 GB National und LTE 6 GB National tragen. Für 9,99 Euro pro Monat im ersten Vertragsjahr ist der LTE 4 GB National verfügbar. Ab dem 13. Monat schlägt dieser mit 19,99 Euro zu Buche und beinhaltet ein unge­drosseltes Daten­volumen von 4 GB. In diesem Angebot kann der Kunde mit einer Über­tragungs­geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im Downstream im Internet surfen. Für 14,99 Euro in den ersten 12 Monaten, danach für monatlich 24,99 Euro, ist der LTE 6 GB National zu haben. In diesem Smartphone-Tarif sind 6 GB Datenvolumen inkludiert. Dabei stehen dem Kunden bis zu 225 MBit/s im Downstream dank LTE Turbo 225 ohne Aufpreis zur Verfügung.

In beiden neuen nationalen yourfone-Tarifen greift natürlich die Datenautomatik im Mobilfunknetz von o2. Zudem sind jeweils eine Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze sowie eine SMS-Flatrate Bestandteil der Konditionen. Kunden, die ihre Rufnummer vom alten Mobilfunk-Anbieter mit zu yourfone nehmen, können zusätzlich von einem einmaligen Wechsel-Bonus in Höhe von 25 Euro profitieren.

Die neuen yourfone-Tarife sind auf den ersten Blick attraktiv, aber es geht noch günstiger ohne eine lange Laufzeit, wie unser umfangreicher Tarif-Vergleich zeigt. So ist zum Beispiel DeutschlandSIM mit dem LTE 4000 National - ebenfalls im o2-Netz - für effektiv rund 16 Euro pro Monat erhältlich. Der Smartphone-Tarif bietet 4 GB Datenvolumen mit LTE-Unterstützung sowie ein Allnet-Flatrate.