Bereitschaft zum Tarif- und Handy-Wechsel leicht rückläufig

Duncan Stark, Global Sector Head Telco bei YouGov findet, dass der Mobil­funk­markt hart umkämpft sei. Kunden­loya­lität und das Verhin­dern von Kunden­abwan­derung ("Churn") werden als Schlüssel zum Wachstum gesehen. Im März 2022 erklärten 14 Prozent der deut­schen Verbrau­cher, einen Wechsel ihres Netz­anbie­ters in Betracht zu ziehen. Dieser Wert ist leicht rück­läufig: Im Januar 2022 hatten noch 17 Prozent diese Angabe gemacht.

Je öfter die Linie den "Kreis" verlässt, desto besser. Jede Kante steht für ein Merkmal.

Grafik: YouGov Die treu­esten Mobil­funk­kunden unter den großen "Big-4-Anbie­tern" hat derzeit die Telekom: 13 Prozent unter den aktu­ellen Telekom-Kunden denken in den kommenden 12 Monaten über einen Anbie­ter­wechsel nach. Beim Vergleich der Big-4 ziehen am häufigsten Kunden von Voda­fone einen Wechsel im kommenden Jahr in Betracht (19 Prozent). Unter den Kunden von Telefónica/o2 sind es 16 Prozent, noch kriti­scher ist es bei den Kunden von 1&1, dort sind es 17 Prozent.

Wer wechselt den Anbieter und warum? Telekom Kunden sind zufrieden.

Grafik: YouGov Diese Daten hat der Telco-Quar­tals­berichts "Deut­scher Mobil­telefon-Markt" der inter­natio­nalen Data & Analy­tics Group YouGov ermit­telt. Dafür wurden über ein Ziel­gruppen-Tool "YouGov Telco Profiles" von Januar bis März 2022 in Deutsch­land 12.740 Personen mittels stan­dar­disierter Online-Inter­views befragt.

Die erhal­tenen Ergeb­nisse wurden gewichtet und seien reprä­sen­tativ für die deut­sche Bevöl­kerung ab 18 Jahren. Die Studie gewährt dem Leser einen Markt­ein­blick auf Grund­lage von Verbrau­cher­daten, unter anderem zur Frage, ob sie den Anbieter Wech­seln oder sich ein neueres oder leis­tungs­fähiges Smart­phone zulegen möchten. Sie unter­sucht gene­rell die Kunden­zufrie­den­heit und Wahr­neh­mung von Werbung der Anbieter.

iPhone-Besitzer aktua­lisieren häufiger als Samsung-Nutzer

Wer wechselt andauernd sein Handy?

Grafik: YouGov Unter Besit­zern von iPhones von Apple sagen 35 Prozent, dass sie ein Upgrade auf eine neuere iPhone-Version inner­halb der nächsten 12 Monate in Betracht ziehen. Unter Besit­zern von Samsung-Smart­phones sagen dies nur 26 Prozent. 37 Prozent der iPhone-Besitzer ziehen ein Upgrade zu einem späteren Zeit­punkt in Erwä­gung, bei Samsung sind es "nur" 32 Prozent.

Beim Preis­leis­tungs-Verhältnis kriti­sieren die Befragten die Telekom, aber auch den Hersteller Apple. Wobei die Kritik an Apple in den letzten Jahren spürbar zurück­gegangen ist. Die Apple-Qualität wurde leicht stei­gend wahr­genommen. Auch Samsung hat in den Augen der Befragten an Qualität gewonnen, verbes­sert sich auch im Preis-Leis­tungs­ver­hältnis. Apple vs. Samsung: Wie Preis und Leistung wahrgenommen werden.

Grafik: YouGov

Bericht herun­ter­ladbar

Wer sich den voll­stän­digen Telco-Quar­tals­bericht „Deut­scher Mobil­telefon-Markt" anschauen möchte, bekommt diesen kosten­frei gegen Hinter­las­sung seiner Kontakt­daten bei yougov.com

