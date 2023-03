Diese Streaming-Dienste waren 2022 beliebt

Paramounts Neowestern "Yellowstone" ist die beliebteste Serie in den USA

Foto: Paramount Auch 2022 war kein einfa­ches Jahr für die Strea­ming-Branche, dennoch hat sich das Segment für viele Unter­nehmen ausge­spro­chen positiv entwi­ckelt. Unter den Bran­chen­größen verzeich­neten ledig­lich zwei Anbieter ein Minus, beson­ders gute Zahlen lieferte in der Analyse von YouGov Signal ein Newcomer ab.

Netflix und Apple lassen Federn

Unter den großen US-Strea­mern verbuchten ledig­lich Netflix und Apple TV+ ein Minus­wachstum von 0,8 respek­tive 1,7 Prozent. Trotzdem konnte sich der Markt­führer aus Los Gatos welt­weit an der Spitze halten. Mit deut­lichem Abstand folgt Disney+. Der Mickey Mouse-Streamer wuchs im vergan­genen Jahr um 2,4 Prozent, womit dieser eben­falls zu den Schluss­lich­tern zählt.

Paramounts Neowestern "Yellowstone" ist die beliebteste Serie in den USA

Foto: Paramount Dass Netflix sich an der Spitze halten konnte, hat der Bran­chen­primus vor allem der aktu­ellen Staffel von "Stranger Things" sowie "Wednesday" zu verdanken. YouGov Signal ordnete beide Serien als beim globalen Publikum beson­ders beliebt ein. Auf Disney+ kam die neue Marvel-Serie "Moon Knight" mit Star Wars-Darsteller Oscar Isaac beim Publikum gut an.

Para­mount+ ist großer Gewinner

Der eigent­liche Gewinner aus der Analyse von YouGov Signal ist aber Para­mount+: Hier wurde ein Wachstum von 36,7 Prozent verzeichnet. YouGov Signal führt dies auf die UEFA Cham­pions League Lizenz in den USA sowie Block­buster wie "Top Gun: Mave­rick" sowie das Yellows­tone-Prequel "1883" zurück. Yellows­tone selbst schaffte es sogar auf Platz 1 der belieb­testen Serien in den Verei­nigten Staaten.

Prime Video und HBO Max lagen beim Wachstum immerhin noch im Mittel­feld und verbuchten ein Plus von 6,7 bzw. 7,3 Prozent. Das sind insge­samt relativ gute Zahlen, wenn man bedenkt, dass HBO Max im Gegen­satz zur Konkur­renz noch nicht welt­weit verfügbar ist. Der Strea­ming-Dienst von Warner Bros. Disco­very wird voraus­sicht­lich im April seinen Nach­folger präsen­tieren. Bei HBO Max fand sich wenig über­raschend das "Game Of Thrones"-Spin-off "House Of The Dragon" ganz vorn in der Hitliste der belieb­testen Strea­ming-Serien.

Strea­ming: Erfolg mit Fran­chises?