Mit freenet TV: Neuer portabler DVB-T2-Empfänger von Xoro

Xoro hat mit dem PTL 1050 V2 einen DVB-T2-Empfänger im Tablet-Format vorge­stellt. Das Gerät ist für den mobilen TV-Empfang in HD-Qualität gedacht und funk­tio­niert ohne Internet-Zugang, da die TV-Signale der terres­tri­schen Sender­netze genutzt werden. Der Receiver kann neben Free-TV-Programmen auch das verschlüs­selte freenet-TV-Paket empfangen, was vor allem bei porta­blen Empfangs­geräten nicht selbst­ver­ständ­lich ist. Das dazu erfor­der­liche Irdeto-Entschlüs­selungs­system ist fest inte­griert. Ein zusätz­liches Modul ist nicht erfor­der­lich. Xoro PTL 1050 V2

Foto: Xoro Der Xoro PTL 1050 V2 verfügt über ein 10,1 Zoll großes LCD-Display mit LED-Back­light. Das Gerät ist zum alten DVB-T-Über­tra­gungs­ver­fahren abwärts­kom­patibel und ist für die Über­tra­gungs­stan­dards H.265/HEVC und H.264/MPEG2 ausge­legt. Mitge­lie­fert werden eine Tele­skop­antenne mit Magnetfuß, die aber vermut­lich nur in sehr gut versorgten Regionen für eine ausrei­chende Signal­stärke sorgen kann. Wer von den für das terres­tri­sche Fern­sehen genutzten Sende­masten weiter entfernt wohnt, benö­tigt je nach Empfangs­lage eine leis­tungs­stär­kere Antenne.

Bis zu fünf­ein­halb Stunden mit einer Akku­ladung

Bis zu fünf­ein­halb Stunden hält das DVB-T2-Empfangs­gerät nach Hersteller-Angaben mit einer Akku­ladung durch, wenn der Öko-Modus für das Display ausge­wählt wird. Neben einer Einstel­lung für den normalen Betrieb ist auch ein Outdoor-Modus verfügbar. Dann ist der Bild­schirm beson­ders hell. Die Akku­lauf­zeit redu­ziert sich bei dieser Einstel­lung aber auf maximal vier Stunden. Der neue portable DVB-T2-Empfänger von Xoro

Foto: Xoro Für die Nutzung im Auto gehört ein KFZ-Anschluss­kabel zum Liefer­umfang. Dabei spielt es keine Rolle, ob die im Fahr­zeug verfüg­bare Span­nung bei 12 oder 24 Volt liegt. Wer eine Antenne mit Verstärker einsetzt, kann die Versor­gungs­span­nung von 5 Volt an der Anten­nen­buchse zuschalten.

Sechs Monate freenet TV inklu­sive

Der Xoro PTL 1050 V2 kostet 259 Euro und ist ab sofort erhält­lich. Im Kauf­preis ist die Frei­schal­tung von freenet TV für einen Zeit­raum von sechs Monaten enthalten. Wer die privaten TV-Programme über diesen Zeit­raum hinaus mit dem DVB-T2-Fern­seher empfangen möchte, muss ein Abon­nement abschließen.

Weitere Features sind ein elek­tro­nischer Programm­führer (EPG) und der Video­text-Empfang. Das Gerät kann auch als Multi­media-Player genutzt werden. Zu diesem Zweck lassen sich Spei­cher­medien per USB anschließen. Unter­stützt werden Foto-, Audio- und Video-Formate wie MKV, HEVC, MPEG-4, MP3 und JPEG. Über ein HDMI-Kabel lässt sich der portable Empfänger an den heimi­schen Fern­seher anschließen, um diesen für das terres­tri­sche Digi­tal­fern­sehen aufzu­rüsten.

Gegen die Anschaf­fung des Xoro-Recei­vers spricht aller­dings, dass 2030 mögli­cher­weise das Aus für DVB-T2 kommt.