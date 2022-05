Neues DAB+-Internetradio-Kombi von Xoro

Das XORO HMT 620

Foto: Xoro Das Unter­nehmen MAS Elek­tronik hat unter seiner Handels­marke Xoro sein Port­folio an Digi­tal­radios mit dem HMT 620 erwei­tert. Es handelt sich um ein All-in-One Stereo-Inter­net­radio mit CD-Player.

Neben dem Zugriff auf ein Inter­net­radio­portal mit mehreren 10.000 Radio­sta­tionen und Podcasts gibt es terres­tri­schen Radio­emp­fang über DAB+ und UKW. Mit CD-Player, USB-Anschluss, MP3-Strea­ming (UPnP) vom PC oder Heim­netz­werk stehen viel­sei­tige Optionen zur Wieder­gabe offen. Kabel­lose Musik­über­tra­gung vom Smart­phone oder Tablet via Blue­tooth ist eben­falls möglich. Zudem gibt es per Spotify Connect Zugang zum welt­größten Musik­strea­ming-Dienst.

Die Stereo-Laut­spre­cher sind in einem Holz­faser­gehäuse verbaut und über­zeugen laut Hersteller mit sattem Sound. Die Stereo-Laut­spre­cher liefern eine Leis­tung von 2 mal 10 Watt.

Mit Farb­dis­play ausge­stattet

Auf dem Farb-TFT-Display (Größe: 7,1 cm / 2,8 Zoll) finden User Infor­mationen für alle Empfangs­arten, zum Beispiel gewählter Sender, Musik­titel, Datum und Uhrzeit. Das Display kann auch Slide­shows und Fotos darstellen. Im Standby-Modus zeigt das Display eine fünf­tägige Wetter­vor­her­sage.

Beson­der­heit ist das Service Follo­wing. Sollte das Signal eines Radio­pro­gramms über DAB+ oder UKW nur schwach ankommen, wird auto­matisch auf Strea­ming über WLAN (Internet Radio) umge­schaltet.

Inte­griert ist ferner eine USB-Lade­sta­tion an der Nutzer beispiels­weise ihr Smart­phone aufladen können. Der inte­grierte Wecker mit verschie­denen Sound­quellen rundet das Profil ab.

Steu­erbar ist das HMT 620 direkt am Gerät, per mitge­lie­ferter Fern­bedie­nung oder noch komfor­tabler per kosten­loser App über Smart­phone oder Tablet-PC. Die Appli­kation ist verfügbar für iOS und Android.

Verfüg­bar­keit und Preis

Das XORO HMT 620

Foto: Xoro Das Modell ist ab sofort lieferbar. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers beträgt rund 200 Euro.

Vor kurzem haben wir ein WLAN-Radio von Sound­master getestet.