Xiaomi: Pad 7 Pro soll kompakter & schneller werden

In einem Mi-Code finden sich neue Details zur Ausstat­tung des Xiaomi Pad 7 Pro. Der chine­sische Hersteller will das Flagg­schiff im kommenden Jahr voraus­sicht­lich gemeinsam mit dem Xiaomi 14 Ultra auf den Markt bringen.

Display mit 144 Hz

GSMChina hat das Tablet im Mi-Code mit der Modell­nummer "N81A" unter dem Code­namen "Sheng" entdeckt. Laut dortiger Angaben verfügt das Pad 7 Pro über einen 10 Zoll großes LCD-Bild­schirm von Tianma, das mit einer Auflö­sung von 1480 mal 2367 Pixel daher­kommt. Somit wäre der Bild­schirm des Newco­mers etwas kleiner und nied­riger aufge­löst als das Panel des Vorgän­gers Xiaomi Pad 6 Pro, das mit 11 Zoll und 1800 mal 2880 Pixel auftrumpft. Xiaomi-Kunden können im nächsten Jahr also wahr­schein­lich mit einem etwas kompak­teren Gerät rechnen, da sich die Display­ränder und Dicke des Tablets erfah­rungs­gemäß eher verschlanken als ausdehnen dürften. Die Bild­wie­der­hol­rate des Displays soll sich auf 144 Hz belaufen. Leak enthüllt Ausstattungsdetails zum Nachfolger des Xiaomi Pad 6 Pro (Bild)

Bild: Xiaomi Während das Pad 6 Pro noch mit einem Snap­dragon 8+ Gen 1 arbeitet, soll Xiaomi dem Pad 7 Pro angeb­lich den leis­tungs­stär­keren Snap­dragon 8 Gen 2 spen­dieren, der auch in High-End-Smart­phones wie etwa dem Xiaomi 13 zum Einsatz kommt.

Dual-Kamera & 4 Stereo-Laut­spre­cher

Wie der Vorgänger soll auch das Pad 7 Pro ein Dual-Kamera-Setup auf der Rück­seite mit einem Haupt­sensor und einem Tiefen­sensor haben. Auf der Front gibt es eine Selfie­kamera, zu der - ebenso wie zur Primär­knipse - noch keine weiteren Infor­mationen bereit­stehen.

Als weiteres Ausstat­tungs­merkmal werden vier Stereo-Laut­spre­cher genannt, die denen des Pad 6 Pro ähneln könnten. Werks­seitig soll Xiaomi auf dem Pad 7 Pro HyperOS auf Basis von Android 14 instal­lieren.

Ein Launch in Europa ist eher unwahr­schein­lich, hier­zulande werden wir uns voraus­sicht­lich mit dem spar­samer ausge­stat­teten Stan­dard­modell alias Xiaomi Pad 7 zufrie­den­geben müssen. Dem Leak nach soll das Pro-Modell wie schon das Pad 6 Pro nur in China auf den Markt kommen. Zum Pad 7 sind noch keine aussa­gekräf­tigen Details an die Öffent­lich­keit gelangt.

Auch vom OnePlus 12 gibt es Neuig­keiten, unter anderem zahl­reiche Pres­sefotos. Mehr über dessen Vorstel­lung am 5. Dezember erfahren Sie in einem weiteren Artikel.