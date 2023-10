Xiaomi 14 & HyperOS: Offizieller Launchtermin steht fest

Wer bereits unge­duldig auf die Xiaomi-14-Serie und HyperOS wartet, wird deut­lich früher bedient als gedacht. Im Netz sind nämlich nicht nur Screen­shots und Videos von der kommenden Xiaomi-Benut­zer­ober­fläche aufge­taucht, sondern auch ein Teaser-Plakat mit dem konkreten Launch­datum der Smart­phones.

Offi­zielles Teaser-Plakat enthüllt Vorstel­lungs­termin

Wie die auf Weibo veröf­fent­lichte Ankün­digung verrät, will Xiaomi seine dies­jäh­rige Flagg­schiff-Reihe bereits am 26. Oktober gemeinsam mit HyperOS in China vorstellen. Ergo erscheinen die Newcomer deut­lich früher als dereinst die Xiaomi-13-Serie, die im letzten Jahr erst im Dezember Einzug gehalten hatte. Das Launch-Event beginnt um 19.00 Uhr Beijing-Zeit, hier­zulande ist es dann 13.00 Uhr. Offizielles Teaser-Plakat zum Launch des Xiaomi 14

Bild: Xiaomi / Weibo Dass Xiaomi hier­durch mitten in die vom 24. bis 26. Oktober statt­fin­dende Snap­dragon Summit 2023 von Qual­comm hinein­grätscht, ist sicher kein Zufall, profi­tiert doch das Xiaomi 14 als erstes Smart­phone welt­weit von dem neuen Snap­dragon 8 Gen 3.

Die 14er-Reihe, genau genommen das Xiaomi 14 und 14 Pro, geht aber nicht nur einen Pakt mit Qual­comm ein, da auch Leica wieder wie gewohnt mit einem Kame­rasystem in Erschei­nung tritt. In voran­gegan­genen Leaks speku­lierte man bereits über ein 50-Mega­pixel-Modul (1/1,28 Zoll) und ein Tele­objektiv mit einem fünf­fachen opti­schen Zoom sowie über einen Ultra­weit­win­kel­sensor. Wir lassen uns über­raschen.

HyperOS: Von Apple iOS abge­schaut?

Die HyperOS-Ober­fläche, die mit dem Xiaomi 14 kommt, soll künftig nicht nur auf den Smart­phones, sondern auch auf weiteren kompa­tiblen Endge­räten des Herstel­lers laufen.

Einigen jüngst von Wei XiaotianAlan auf Weibo geteilten Screen­shots nach hat sich Xiaomi beim Design der HyperOS-Ober­fläche offenbar von iOS inspi­rieren lassen. HyperOS erinnert teilweise an iOS

Screenshots: teltarif.de / Wei XiaotianAlan / Weibo / TechDroider / YouTube So gibt es für den HyperOS-Sperr­bild­schirm eine breite Auswahl­mög­lich­keit zwischen verschie­denen Vorlagen für die Uhr-, Schrift­arten und Widgets, die sogar die Optionen von iOS über­treffen soll. Auch die Kamera-App orien­tiert sich stark an Apples mobilem Betriebs­system.

Der Start­bild­schirm sieht jenem von MIUI 14 hingegen ziem­lich ähnlich, und auch beim Dialer, in den Wecker-Einstel­lungen und im Nach­richten-Center scheint sich laut eines Videos, in dem TechDroider HyperOS mit MIUI 14 und iOS 17 vergleicht, optisch nicht viel getan zu haben.

In HyperOS sollen Werbung und Bloat­ware, die als große Kritik­punkte von MIUI galten, angeb­lich der Vergan­gen­heit ange­hören. Wir wissen nicht, aus welcher Beta-Version von HyperOS die Screen­shots und das Video stammen, sodass sich die tatsäch­liche Ober­fläche bis zur Vorstel­lung noch deut­lich verän­dern kann.

TechDroider hat HyperOS mit MIUI 14 und iOS 17 in einem YouTube-Video vergli­chen

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Für beson­ders Neugie­rige kursieren bereits Apps von HyperOS und sogar ein Test­system im Netz, das mit dem globalen Xiaomi 13 Pro auf Basis von MIUI 14 kompa­tibel ist. Da es sich hierbei jedoch um eine ange­passte Beta-ROM handelt, die höchst­wahr­schein­lich noch sehr fehler­behaftet ist, sollten Sie diese keines­falls auf Ihrem Haupt­gerät instal­lieren.

Wann die Xiaomi-14-Reihe inklu­sive HyperOS in Deutsch­land an den Start geht, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Xiaomi 13 star­tete hier­zulande am 12. Juni, sodass wir mit dem Xiaomi 14 ange­sichts des verfrühten Vorstel­lungs­ter­mins in China viel­leicht schon im April oder Mai 2024 rechnen können.

Auch Apple ist derweil nicht untätig und plant einen HomePod mit Display. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.