Xiaomi Watch S1: Europa-Start wird wahrscheinlicher

Hier­zulande gibt es bereits einige High-End-Weara­bles von Samsung, Apple, Huawei und Co., mit der Xiaomi Watch S1 soll es eine weitere Alter­native geben. Es tauchten Details zum Europa-Release auf.

Die Flagg­schiff-Smart­watch Xiaomi Watch S1 soll angeb­lich demnächst nach Europa kommen. Hierbei handelt es sich um einen durchaus schick gestal­teten Zeit­messer mit hoch­wer­tigem Display und großem Akku. Es wird eine Bereit­schafts­zeit von bis zu 288 Stunden verspro­chen. Betreiben lässt sich die intel­ligente Uhr sowohl mit Android-Smart­phones als auch mit iPhones. Die Preise verriet der Tipp­geber eben­falls. So soll man in unserer Region mit einem Kosten­faktor von 200 Euro für die Active- und 250 Euro für die Stan­dard-Ausgabe rechnen.

Xiaomi-Ober­klasse-Uhr landet wohl bald in Europa

Die Watch S1

Xiaomi In diesem Monat gab es bereits diverse Hinweise darauf, dass es die Premium-Smart­watch des chine­sischen Herstel­lers zu uns schafft. Bran­chen­kenner TechInsider bestä­tigt jetzt seiner­seits den bevor­ste­henden Markt­start der Xiaomi Watch S1 in Europa. Da Deutsch­land euro­paweit ein sehr wich­tiger Markt für den Konzern ist, dürfte das Wearable auch hier­zulande erscheinen. An Farben sollen Schwarz und Silber für die regu­läre Watch S1 sowie Schwarz (Space Black), Blau (Ocean Blue) und Weiß (Moon White) für die Watch S1 Active geplant sein.

Was bietet die Xiaomi Watch Active S1?

Wer sich für die Xiaomi-Uhr inter­essiert, muss einen recht hohen Preis einkal­kulieren. Die güns­tigere Watch S1 Active soll mit 200 Euro, die besser verar­bei­tete Watch S1 mit 200 Euro zu Buche schlagen. Beide Weara­bles besitzen ein hoch­wer­tiges Edel­stahl­gehäuse mit Saphir­glas als Display­schutz. Die teurere Vari­ante hat zudem ein Leder­arm­band. Aller­dings sind die Armbänder ohnehin austauschbar. Tech­nisch soll es keine Unter­schiede geben.

Den Käufer erwartet ein 1,43 Zoll AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln. An Sensoren stehen Herz­fre­quenz­sensor, Blut­sauer­stoff­sensor, Luft­druck­sensor, Beschleu­nigungs­sensor, geoma­gne­tischer Sensor und Umge­bungs­licht­sensor parat. Die Konnek­tivität der Watch S1 besteht aus WLAN 802.11n, Blue­tooth 5.2, NFC und Dual-Band-GPS. Außerdem sind ein Mikrofon und ein Laut­spre­cher für die Tele­fonie via Blue­tooth enthalten. Alexa ist vorin­stal­liert. Als Betriebs­system kommt eine proprie­täre Vari­ante zum Einsatz. Zur weiteren Ausstat­tung zählen ein 470-mAh-Akku, 4 GB Flash und ein 5ATM-Wasser­schutz.

Indes bekam das Konkur­renz­modell Galaxy Watch 4 ein großes Update.