Xiaomi Watch 2 Pro: Google Wear OS mit Play Store & Wallet

Zeit­gleich mit den High-End-Smart­phones 13T und 13T Pro bringt Xiaomi seine üppig ausge­stat­tete Watch 2 Pro zu einem fairen Preis auf den Markt.

Wear-OS-Flagg­schiff startet durch

Die smarte Armbanduhr läuft, anders als bishe­rige Smart­watches des Herstel­lers, nicht mit Xiaomis werks­eigenem MIUI Watch OS, sondern mit Google Wear OS und ist mit dem Google Play Store kompa­tibel. Im wahl­weise schwarzen oder silber­far­benen Gehäuse werkelt ein leis­tungs­starker Snap­dragon W5+ Gen 1 aus dem Hause Qual­comm, der im Juli 2022 vorge­stellt wurde. Der Prozessor soll weniger raum­grei­fend und effi­zienter als der Vorgänger sein. Xiaomi Watch 2 Pro

Bild: Xiaomi Trotz hoher Perfor­mance soll der Akku bei der Blue­tooth-Vari­ante der Watch 2 Pro mit einer Ladung bis zu 65 Stunden lang durch­halten, die LTE-Version bringt es auf 55 Stunden. Die Watch 2 Pro kommt in einem klas­sischen Design mit einer leicht erha­benen Lünette rund um das runde 1,43-Zoll-AMOLED-Display, das mit einer Auflö­sung von 466 x 466 Pixel aufwartet. Werks­seitig lassen sich 20 verschie­dene Ziffer­blätter auswählen. Auf der rechten Seite des Gehäuses sitzt eine dreh­bare Krone, die unter anderem das Scrollen durch Menüs verein­facht.

NFC-Sensor, 5 ATM und Blut­druck­mes­sung

Google Wear OS auf der Xiaomi Watch 2 Pro

Bild: teltarif.de

Das 46 mm große Edel­stahl­gehäuse der Uhr ist bis 5 ATM wasser­fest, was bedeutet, dass es dem Druck von 5-bar stand­hält. Das entspricht in etwa einem flie­ßenden Wasser­strahl beim Hände­waschen und Duschen oder Eintau­chen in flaches Süßwasser. Wer sein Trai­ning beim Schwimmen in Salz- oder Chlor­wasser tracken oder auch mal abtau­chen möchte, sollte vorsichts­halber lieber eine Smart­watch mit 10-ATM-Auszeich­nung oder höher wählen. Laut Xiaomi hat der Nutzer die Auswahl zwischen 150 Sport­modi.

Die Watch 2 Pro kann sowohl den Blut­druck messen als auch den Anteil an Muskel­masse oder Körper­fett ermit­teln. Die gemes­senen Werte sollten unserer Erfah­rung nach jedoch nur als unge­fähre Refe­renz für Trai­nings­zwecke genutzt werden, da es sich bei dieser Uhr nicht um ein medi­zini­sches Gerät handelt. Zum Stan­dard gehören auch ein SpO2- sowie ein Herz­fre­quenz­sensor. Bargeld­loses Zahlen ist dank eines NFC-Sensors und Google Wallet möglich, ferner spen­diert Xiaomi seiner Watch 2 Pro ein inte­griertes GPS-Modul. Auch Blue­tooth und WLAN sind mit an Bord. Die Watch 2 Pro kommt mit einem schwarzen Rubber- oder einem braunen Lederarmband

Bild: teltarif.de

Preise und Verfüg­bar­keit

Xiaomi bietet die Watch 2 Pro hier­zulande für 269,99 Euro an, wer auf ein inte­griertes LTE-Modem und eSIM Wert legt, muss 329,99 Euro berappen.

Neben der Smart­watch hat der Hersteller auch seine Xiaomi-13T-Serie an den Start gebracht. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.