Xiaomi hat in China das Walkie Talkie 2S auf den Markt gebracht. Umge­rechnet knapp 42 Euro kostet das kleine Funk­gerät, dessen Reich­weite bei bis zu fünf Kilo­metern liegen soll.

Xiaomi Walkie Talkie 2S

Foto: Gizmochina Xiaomi hat in China ein Walkie Talkie auf den Markt gebracht. Das Funk­gerät ermög­licht die Kommu­nika­tion auch im Funk­loch bzw. in Situa­tionen, in denen - aus welchem Grund auch immer - kein klas­sisches Mobil­funk­netz zur Verfü­gung steht. Voraus­set­zung ist, dass auch der gewünschte Gesprächs­partner über ein passendes Funk­gerät verfügt, sich nicht allzu weit entfernt aufhält und gerade auf Empfang ist.

Einem Bericht des Online­maga­zins Gizmochina zufolge hat das Xiaomi Walkie Talkie 2S eine Sende­leis­tung von 4 Watt. In Ballungs­gebieten sollen Gespräche über eine Entfer­nung von bis zu fünf Kilo­metern möglich sein. 20 Kanäle sind vorkon­figu­riert. Bis zu 80 eigene Kanäle kann der Nutzer einrichten. In China wird der Frequenz­bereich zwischen 430 und 440 MHz genutzt.

Das Gerät ist 55 mal 22,7 mal 170 Milli­meter groß und mit 139,5 Gramm gegen­über vielen aktu­ellen Smart­phones ein echtes Leicht­gewicht. Das 1,77 Zoll große LCD-Display hat eine Auflö­sung von 128 mal 160 Pixel. Der Akku hat eine Kapa­zität von 2190 mAh. Das soll für bis zu 120 Stunden Standby-Betrieb ausrei­chen. Über einen USB-C-Anschluss kann der Akku wieder aufge­laden werden. Das Xiaomi Walkie Talkie 2S ist nach IP54 staub- und spritz­was­ser­geschützt. In China wird das Gerät für 299 CNY verkauft. Das sind umge­rechnet knapp 42 Euro.

UKW-Radio inte­griert

Xiaomi Walkie Talkie 2S

Foto: Gizmochina Einen Hauch von Multi­media bietet das Xiaomi Walkie Talkie 2S dank der Inte­gra­tion eines UKW-Radios. Der DAB+-Empfang ist hingegen nicht möglich. Kein Wunder, denn der unter anderem in Europa und Austra­lien gebräuch­liche Über­tra­gungs­stan­dard für das terres­tri­sche Digi­tal­radio ist in China gänz­lich unbe­kannt. Statt­dessen kommt in der Volks­repu­blik Conver­gent Digital Radio (CDR) zum Einsatz.

Ob der Hersteller eine ange­passte Version des Walkie Talkie 2S für den euro­päi­schen Markt plant, ist nicht bekannt. Aller­dings hat Xiaomi in der Vergan­gen­heit für Fernost produ­zierte Funk­geräte nicht in anderen Regionen auf den Markt gebracht, sodass es eher unwahr­schein­lich ist, dass es das neue Modell nach Deutsch­land schafft.

Auch in Deutsch­land gibt es Handy-Alter­nativen, die beispiels­weise auch während eines Black­outs funk­tio­nieren würden, sofern die Geräte mit Batte­rien betrieben werden. Schon seit den 70er Jahren bekannt und beispiels­weise bei LKW-Fahrern nach wie vor beliebt ist der CB-Funk. In einem Ratgeber haben wir CB-Funk, PMR446 und weitere Systeme vorge­stellt.