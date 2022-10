Podcast: Das leistet das Xiaomi 12T Pro mit 200-MP-Kamera

Vor wenigen Tagen hat Xiaomi sein erstes Groß-Event außer­halb des asia­tischen Heimat­markts veran­staltet. In München wurde unter anderem das Xiaomi 12T Pro vorge­stellt, ein Smart­phone mit 200-Mega­pixel-Kamera. Alex­ander Emunds hat die Veran­stal­tung für teltarif.de besucht. Wir haben in ins Podcast-Studio einge­laden, um über das Xiaomi-Event und die dort vorge­stellten Produkte zu spre­chen. Podcast zu Xiaomi-Neuheiten

Xiaomi hatte neben Haus­halts­geräten und einem vergleichs­weise güns­tigen Tablet vor allem die Smart­phones der 12T-Reihe im Gepäck. Vor allem das Xiaomi 12T Pro ist inter­essant, zumal der Hersteller eine Kamera mit 200-Mega­pixel-Objektiv verbaut hat. Doch was kann man mit einer Kamera anfangen, die eine derart große Auflö­sung bietet? Das konnten wir bereits im Rahmen eines Hands-On-Tests klären.

Wie groß werden Fotos, wenn man die Kamera ausreizt, und wie viel Spei­cher­platz steht zur Verfü­gung. Wie groß ist das Display und welche Kapa­zität hat der Akku? Welche Android-Version ist zum Start vorin­stal­liert und welchen Eindruck hat das Gerät ansonsten hinter­lassen? All das sind Fragen, die wir im Podcast bespre­chen.

In der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" klären wir auch, ab wann und zu welchen Preisen die neuen Xiaomi-Geräte verfügbar sind. Nicht zuletzt berichten wir über eine Aktion für Kunden, die sich möglichst schnell für den Kauf eines neuen Xiaomi-Smart­phones entscheiden.

