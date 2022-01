Streaming-Hardware mit Android TV

Über den Xiaomi TV Stick 4K berich­teten wir bereits im Dezember (s. Meldung unten). Der Stick wird über einen HDMI-Anschluss mit dem Fern­seher verbunden und kann mit einer Fern­bedie­nung gesteuert werden, die unter anderem über eigene Tasten für die Strea­ming-Dienste Netflix und Amazon Prime Video sowie den Google Assistant verfügt.

Infor­mationen über einen genauen Start hier­zulande gibt es noch keine, mögli­cher­weise kündigt Xiaomi die Einfüh­rung der Strea­ming-Hard­ware aber bald an. Die Kollegen von Winfu­ture berichten aktuell, was der Xiaomi TV Stick 4K kosten soll, wenn er in Deutsch­land auf den Markt kommt. Demnach soll der Stick mit einem Preis von rund 70 Euro zu Buche schlagen. Die Infor­mationen stammen laut Winfu­ture von mehreren vertrau­ens­wür­digen Quellen.