Neuer Xiaomi TV Stick vorgestellt: Jetzt mit 4K-Auflösung

Xiaomi ist nicht nur Smart­phone-Hersteller, sondern hat auch allerlei andere Elek­tronik­geräte wie smarte Haus­halts­geräte, Fern­seher und Head­sets im Port­folio. Eine weitere Sparte bedient der Mitte vergan­genen Jahres veröf­fent­lichte Xiaomi Mi TV Stick mit Android TV, der unter anderem dem Fire TV Stick von Amazon Konkur­renz macht.

Das "Mi" in den Modell­bezeich­nungen ist mitt­ler­weile Geschichte, bei neuen Smart­phone-Modellen und auch bei anderen Geräten, so auch in der jüngst vorge­stellten Neuauf­lage des TV Sticks, der im Gegen­satz zum Vorgänger höhere Auflö­sungen unter­stützt.

Xiaomi TV Stick 4K

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de Auf der "Global"-Seite wird der Xiaomi TV Stick 4K schon gezeigt. Von unserem Kontakt für den deut­schen Markt erfuhren wir, dass es bisher noch keine konkreten Daten zu Preis und Verkaufs­start des Strea­ming-Geräts hier­zulande gibt. Letzt­lich ist es aber nicht abwegig, dass es der Xiaomi TV Stick 4K künftig auch nach Deutsch­land schafft und das Port­folio im Strea­ming-Bereich erwei­tert.

Statt einer maxi­malen Auflö­sung von 1080p (Full-HD) wie beim Mi TV Stick unter­stützt der neue Strea­ming-Stick auch Auflö­sungen bis zu 4K, darüber hinaus die Tech­nolo­gien Dolby Atmos und Dolby Vision. An Bord ist auch der Google Assistant, der über die zum Strea­ming-Stick zuge­hörige Fern­bedie­nung mittels eines eigenen Buttons genutzt werden kann. Die Fern­bedie­nung selbst bietet auch Schnell­zugriffs­tasten für die Strea­ming-Dienste Netflix und Amazon Prime Video.

Weitere Apps können über Google Play geladen werden. Das zugrun­delie­gende Betriebs­system des Xiaomi TV Stick 4K ist Android TV 11, das unter anderem Zugriff auf über 7000 Apps bieten soll.

Der Mi TV Stick kostete im vergan­genen Jahr rund 40 Euro. So hoch ist auch die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für den Fire TV Stick von Amazon. Seine 4K-Vari­ante kostet laut Herstel­ler­emp­feh­lung rund 60 Euro. Sollte der Xiaomi TV Stick 4K auch in Deutsch­land erscheinen, ist eine ähnliche Preis­gestal­tung denkbar.

Seit Mitte November gibt es auch einen 4K-Strea­ming-Stick des Unter­neh­mens Roku.