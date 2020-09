Xiaomi Smarter Living 2021: Event für IoT & Wearables

Vom Fitness­arm­band über das Note­book bis hin zu Smart-TVs, Xiaomis Angebot ist umfang­reich. Ende September kommen weitere Geräte hinzu. Welche das sein könnten, deutet der Hersteller in seinem Teaser an.

Xiaomi ist nicht nur ein flei­ßiger Smart­phone-Konstruk­teur, sondern hat auch allerlei IoT-Produkte von Smart-TVs bis Weara­bles im Port­folio. Dieses Sorti­ment möchte der Hersteller mit diversen Neuheiten erwei­tern, welche im Rahmen des soge­nannten „Smarter Living“-Events am 29. September vorge­stellt werden. Expli­zite Produkte nannte der Hersteller zwar nicht, aufgrund diverser Leaks, Erfah­rungen durch die letzt­jäh­rige „Smarter Living“-Veran­stal­tung und Hinweisen vom Unter­nehmen selbst gibt es aber ein paar wahr­schein­liche Kandi­daten. Etwa das Mi Band 5 und die Mi Watch. Sogar clevere Schuhe werden ange­deutet.

Xiaomi Smarter Living 2021: Vernetzte Viel­falt

Xiaomi Smarter Living 2021

Xiaomi Xiaomi Indien hat eine Ankün­digung für ein am Dienstag, dem 29. September, statt­fin­dendes Event voll­zogen. Diesmal stehen keine Smart­phones, sondern andere vernetzte Gerät­schaften im Fokus. Der Schriftzug des Teasers weist bereits auf manche High­lights hin. So arbeitet etwa im Buch­staben M ein Mann an einem Note­book und im Buch­staben A verbirgt sich ein Fitness­arm­band, bei dem es sich um das Mi Band 5 handeln dürfte. Einen Smart-Laut­spre­cher, eine Smart­watch (wahr­schein­lich die Mi Watch), ein Schuh und ein Fahrrad sind weitere Objekte, die sich in der Schrift befinden. Mit dem Mi QiCycle und den Himo-Modellen gibt es bereits E-Bikes von Xiaomi.

Da die Jahres­zahl 2021 im Titel steckt, ist davon auszu­gehen, dass manche Neuheiten erst im kommenden Jahr erscheinen. Die Kollegen von Android Autho­rity, durch die wir auf das Event stießen, meinen auch Hinweise auf Smart-Beleuch­tungen entdeckt zu haben. Erfah­rung mit Glüh­lampen hat das Unter­nehmen bereits, da es schon bewe­gungs­gesteu­erte Nacht­lichter heraus­brachte. Neue Fern­seh­modelle des chine­sischen Herstel­lers sind eben­falls nicht ausge­schlossen. Im August stellte das Unter­nehmen ein Smart-TV mit durch­sich­tigem Display vor.

Deut­sche Xiaomi-Fans müssen früh einschalten

Das unter dem Slogan „At the heart of smart“ laufende Smarter Living 2021 wird am 29. September um 12 Uhr mittags indi­scher Zeit abge­halten. In Deutsch­land ist es dann 8:30 Uhr morgens. Zeitnah dürften auf der Webseite des Herstel­lers und auf dessen YouTube-Kanal Möglich­keiten zu finden sein, um den Live-Stream zu verfolgen.