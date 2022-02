Xiaomi Smart Speaker IR Control: Lautsprecher mit Infrarot

Xiaomi hat mit dem Xiaomi Smart Speaker IR Control einen neuen cleveren Laut­spre­cher für den globalen Markt vorge­stellt. Wie sich dem Produkt­namen bereits entnehmen lässt, wartet diese Box mit einem beson­deren Feature auf, nämlich einem Infra­rot­sender. Auch heut­zutage wird diese Konnek­tivität noch einge­setzt, beispiels­weise bei der Steue­rung von Smart-TVs und Stereo­anlagen. Mit dem Produkt von Xiaomi lassen sich solche Geräte nach­träg­lich smart machen. Eine Sprach­steue­rung via Google Assistant ersetzt dann die klas­sische Fern­bedie­nung. WLAN und Blue­tooth sind eben­falls im Smart-Speaker enthalten.

Alt und Neu vereint: Xiaomi Smart Speaker IR Control

Der Smart Speaker IR Control

Xiaomi Vor mehr als vier Jahr­zehnten feierte die Infra­rot­fern­bedie­nung in den heimi­schen Wohn­zim­mern ihr Debüt. In manchen Berei­chen wurde der Stan­dard von Blue­tooth abge­löst, jedoch favo­risieren viele Hersteller von Smart-TVs und Hi-Fi-Geräten das tradi­tio­nelle IrDA. Xiaomi ist sich dieser Tatsache bewusst und präsen­tiert mit dem Smart Speaker IR Control einen passenden schlauen Laut­spre­cher. Dessen draht­lose Kommu­nika­tion erfolgt über Infrarot, Blue­tooth 5.0 und Dual-Band-WLAN (802.11ac). Laut Hersteller lassen sich nur kompa­tible Geräte über Infrarot steuern. Manche, etwa haus­eigene TVs, hat Xiaomi getestet.

Ein Smart-Speaker muss natür­lich auch gut klingen. Dafür soll der Rundum-Laut­spre­cher sorgen, der Klang in alle Rich­tungen verteilt. Als Komfort­funk­tion wurde eine LED-Uhr verbaut, wie man sie beispiels­weise vom Echo Dot her kennt. Steue­rungs­mög­lich­keiten finden sich abseits Google Assistant an der Ober­seite. Dort gibt es Tasten für die Laut­stär­kere­gelung, das Mikrofon und Pause / Wieder­gabe.

Weitere Ausstat­tungs­merk­male und Verfüg­bar­keit

Dank der Chro­mecast-Inte­gra­tion lässt sich Musik unkom­pli­ziert über das Smart­phone streamen. Zwei Fern­feld-Mikro­fone sollen eine opti­male Stim­merken­nung ermög­lichen. Strom bezieht der Xiaomi Smart Speaker IR Control über die Steck­dose. Ein Akku ist nicht verbaut. Das Gehäuse ist voll­ständig schwarz. Auf der Produkt­seite gibt es bislang leider keine Infor­mationen zu einem Preis oder einer Verfüg­bar­keit. Bran­chen­kenner gehen davon aus, dass das Gerät mindes­tens 50 Euro kosten wird.

Eine neue Uhr bringt Xiaomi eben­falls demnächst in unseren Gefilden heraus.