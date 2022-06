Xiaomi: Smart Band 7, TV-A2-Serie und Scooter

Neben dem ersten Conver­tible des Konzerns stellte Xiaomi weitere smarte Produkte wie das Smart Band 7 und neue Smart-TVs auf dem Launch-Event in Paris vor.

Xiaomi fährt groß auf und präsen­tierte auf einem Event (#DiscoverXiaomi2022) in Paris zahl­reiche Produkte aus der AIoT-Sparte. Eines dieser Neuvor­stel­lungen ist das erstes Conver­tible des chine­sischen Konzerns namens Xiaomi Book S 12.4, über das wir in einer sepa­raten News detail­liert berichten.

Darüber hinaus präsen­tierte Xiaomi in der fran­zösi­schen Haupt­stadt ein Update seines beliebten smarten Fitness­arm­bands sowie einen neuen Scooter und smarte TV-Geräte in verschie­denen Größen. Wir verraten Ihnen wich­tige Details zu den Neuvor­stel­lungen. Los geht es mit dem Xiaomi Smart Band 7.

Xiaomi Smart Band 7

Bild: Xiaomi Fitness­arm­bänder sind beliebt. Das hat verschie­dene Gründe. Sie erlauben neben der Anzeige von Benach­rich­tigungen, der Uhrzeit und Co. auch das Tracking verschie­dener Sport­arten. Gleich­zeitig zählt diese Wearable-Kate­gorie im Gegen­satz zu teils deut­lich teureren Smart­watch-Modellen beispiels­weise von Samsung und Apple zu den güns­tigeren Trackern. Xiaomi updatet nun seine Smart-Band-Reihe. Das neueste Modell heißt "Xiaomi Smart Band 7". Am prägnanten Design mit dem läng­lichen Display ist die Fami­lien­zuge­hörig­keit nicht zu über­sehen.

Auch das Smart Band 7 ist beson­ders leicht und wiegt nur 13,5 Gramm. Das OLED mit Always-on-Funk­tion bietet eine Anzeige von 1,62 Zoll (Abmes­sungen: 46,5 mm mal 20,7 mm mal 12,25 mm). Damit ist das Display des Tracker-Updates im Vergleich zum Vorgänger Xiaomi Smart Band 6 (1,56 Zoll) gewachsen. Das soll laut Herstel­ler­angaben eine etwa 25 Prozent größere Anzei­gefläche im Gegen­satz zum Smart Band 6 ermög­lichen. Verbes­serungen sollen auch in der GPU- und CPU-Leis­tung sowie flüs­sigeren Anima­tionen spürbar sein. Über 100 Watch Faces sind einstellbar.

Die einge­bauten Sensoren erlauben unter anderem Schlaf-Moni­toring, die Messung der Sauer­stoff­sät­tigung des Blutes (SPO2-Messung) und Puls­mes­sung. Bis zu 50 Meter (5ATM) wasser­dicht soll das Xiaomi Smart Band 7 sein. Um den Fitnesstra­cker nutzen zu können, ist die Mi Fitness-App Voraus­set­zung. Die Kopp­lung mit dem Smart­phone erfolgt per Blue­tooth (unter­stützt bis Version 5.2). Android-Smart­phones ab OS-Version 6.0 sowie iPhones ab iOS-Version 10 werden unter­stützt. Insge­samt kann der Nutzer aus zehn verschie­den­far­bigen Armband­vari­anten auswählen.

Das Xiaomi Smart Band 7 ist ab heute erhält­lich. Der Preis für den west­euro­päi­schen Markt beträgt 59,99 Euro. Der Early-Bird-Preis ist mit 49,99 Euro güns­tiger.

Xiaomi TV A2

Xiaomi TV A2 (50 Zoll)

Betriebs­system ist Android TV 10, weshalb so auch Zugang zur Google-Play-Biblio­thek besteht. Inte­griert ist auch der Sprach­assis­tent Google Assistant. Wich­tige Strea­ming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und YouTube sind vorin­stal­liert. Die Stan­dards Chro­mecast und Mira­cast sind inte­griert, um die Kommu­nika­tion mit kompa­tiblen Smart­phones, Tablets und Laptops zu ermög­lichen, beispiels­weise zur Spie­gelung des Display­inhalts.

Als Anschluss­mög­lich­keiten stehen beim Xiaomi TV A2 Blue­tooth 5.0, 3 mal HDMI-Ports, 2 mal USB 2.0, LAN-Anschluss, CI-Slot und ein 3,5-mm-Klin­ken­anschluss zur Verfü­gung. Die interne Spei­cher­kapa­zität ist mit 16 GB ange­geben.

Die neuen Xiaomi-Fern­seher sind ab dem 28. Juni in Deutsch­land in den drei Größen 43 Zoll, 50 Zoll und 55 Zoll zu Preisen von 449 Euro, 499 Euro und 549 Euro unter mi.com/de erhält­lich. Auch bei den Fern­sehern gibt es Early-Bird-Preise. Diese werden vom 28. Juni (10 Uhr) bis zum 5. Juli (10 Uhr) geschaltet. In diesem Zeit­raum liegen die Preise bei 399 Euro (43 Zoll), 449 Zoll (50 zoll) und 499 Euro (55 Zoll). Ohne Aufpreis dazu gibt es eine Mi Camera 2K. Die Early-Bird-Ange­bote werden unter mi.com/de und den Händ­lern MediaMarkt und Saturn erhält­lich sein.

Xiaomi Elec­tric Scooter 4 Pro

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Gene­rell ist für den west­euro­päi­schen Markt ein Preis von 799 Euro ange­setzt. Offi­zielle Preise für Deutsch­land und die Verfüg­bar­keit des Xiaomi Elec­tric Scooter 4 Pro sollen zu einem späteren Zeit­punkt bekannt­gegeben werden.

Xiaomi hat in Paris auch den ersten 2-in-1-Laptop aus der eigenen Schmiede vorge­stellt.