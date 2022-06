Xiaomi Smart Band 7: Günstiger Fitnesstracker im Hands-on

Xiaomi ist mit dem Smart Band 7 an den Start gegangen. Der güns­tige Fitnesstra­cker hat unter anderem ein größeres OLED mit Always-on-Funk­tion bekommen. Wir haben das Smart Band 7 in einem Hands-on auspro­biert.

Xiaomi stellte kürz­lich auf einem groß ange­legten Live-Event in Paris neben einem 2-in-1-Conver­tible auch das Smart Band 7 vor - ein Upgrade der güns­tigen Fitnesstra­cker-Serie. Neu ist unter anderem das größere AMOLED mit Always-on-Funk­tion und die Messung der Sauerstoff­sät­tigung des Blutes (SPO2-Messung). Datenblätter Apple Watch 5 40mm

Samsung Z Flip3 5G

Xiaomi stellte uns freund­licher­weise ein Test­gerät zur Verfü­gung. Unsere Eindrücke zur Einrich­tung, Trage­kom­fort und User Inter­face vom Smart Band 7 lesen Sie im nach­fol­genden Hands-on.

Xiaomi Smart Band 7: Einrich­tung

Xiaomi Smart Band 7: Watch Face mit verschiedenen Funktionen

Bild: teltarif.de In der Box ist neben dem übli­chen Papier­kram nicht viel drin: Smart Band 7 inklu­sive Uhr-Gehäuse und Armband sowie ein Lade­kabel auf USB-A reichen ja auch völlig aus. Auf der anderen Seite des Lade­kabels ist ein magne­tischer Stecker, der an das passende Pendant an der Unter­seite des Smart Bands 7 gedockt wird. Das ist deut­lich besser gelöst als bei früheren Gene­rationen des Trackers, beispiels­weise dem Smart Band 4, bei dem das Gehäuse erst aus dem Armband gequetscht werden musste, um den Akku wieder aufladen zu können.

Wir haben das Smart Band 7 in einem ersten Schritt mit Strom versorgt. Unmit­telbar danach sprang das Display an und signa­lisierte einen laufenden Lade­vor­gang. Während­dessen ist es immer wieder möglich, das Display zu akti­vieren, um den Fort­schritt des Lade­vor­gangs zu erfahren und die Uhrzeit anzeigen zu lassen. Uns hat das Watch Face von watchOS an das erin­nert, das bei der Apple Watch beim Laden ange­zeigt wird.

Der Akku des Smart Band 7 dürfte schnell aufge­laden sein. Kurz nach dem Verbinden mit einem MacBook über USB-A zeigte der Akku­stand zunächst 60 Prozent an und wenige Minuten später bereits über 80 Prozent. Das reicht in jedem Fall für ein Hands-on, weswegen wir das Smart Band 7 wieder von der Strom­quelle entfernten.

Anschlie­ßend wurde der Hinweis einge­blendet, dass für die Nutzung des Smart Band 7 eine App Voraus­set­zung ist. Ein auf dem Display ange­zeigter QR-Code erleich­tert das Auffinden der "Mi Fitness (Xiaomi Wear)"-App im App Store. Für das Hands-on instal­lierten wir die App aus dem Google Play Store auf einem Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Always-on-Display auf dem Xiaomi Smart Band 7

Bild: teltarif.de Nach Bestä­tigung der Nutzungs­bedin­gungen und des Stand­orts Deutsch­land erscheint die Start­seite der App. Nun kann ein Gerät hinzu­gefügt werden. Dies erfor­dert das Anlegen eines Mi-Benut­zer­kontos. Das dauert nur wenige Augen­blicke. Nach Hinter­legen einer Mail-Adresse, der Wahl eines Pass­worts und der Akti­vie­rung des Kontos über einen an die Mail-Adresse geschickten Link und dem Einloggen mit den neuen Benut­zer­daten in die App kann das Smart Band 7 via Blue­tooth mit dem Smart­phone gekop­pelt werden. Während des Einrich­tungs­vor­gangs kann fest­gelegt werden, welche Features akti­viert werden sollen, wie das Anzeigen von App-Benach­rich­tigungen und einge­hende Anrufe auf dem Display des Smart Band 7.

Bis sich der Fitnesstra­cker voll­ständig nutzen ließ, war ein Update erfor­der­lich, das einige Minuten Zeit in Anspruch genommen hat. Zum Start können tägli­ches Kalo­rien­ziel, Schritt­zahl-Ziel und Steh­ziel fest­gelegt werden.

Inter­face: Erster Eindruck

Das Inter­face in der App ist über­sicht­lich gestaltet, hier werden Daten wie gelau­fene Schritte, verbrauchte Kalo­rien, Bewe­gung und mit dem Smart Band 7 gemes­sene Werte wie Blut­sauer­stoff oder Stress­level synchro­nisiert. Das 1,62 Zoll große AMOLED ist ange­nehm ablesbar. Hier waren Displays wie das des Smart Band 4 deut­lich kleiner.

Die Bedie­nung des Smart-Band-7-Displays ist simpel. Mit einem Wisch von unten nach oben wird das Menü mit Auswahl­mög­lich­keiten zu Einstel­lungen, Wetter, Schlaf, Stress, Blut­sauer­stoff und Herz­fre­quenz ange­zeigt. Über diese Auswahl-Punkte können direkt mit dem Fitnesstra­cker Messungen vorge­nommen werden. Anschlie­ßend werden diese in der App auf dem Smart­phone ange­zeigt. Gestartete Trainingseinheit (oben links), beendetes Training (oben rechts), abgeschlossenes Training in der App (unten links) und Menü zur Auswahl verschiedener Trainingsmodi

Bild: teltarif.de Mit einem Wisch von links nach rechts wird wieder der Haupt­bild­schirm ange­zeigt, von rechts nach links, das Menü beispiels­weise für Wetter­infor­mationen und die Steue­rung von Musik­titeln über das Smart Band 7. Von oben nach unten gewischt, erhalten Nutzer Zugriff auf das Benach­rich­tigungs­menü.

Schön ist das Always-on-Display, das akti­viert werden kann, um die Uhrzeit anzu­zeigen. Wird der Arm ange­hoben, wird das Always-on-Display deak­tiviert und das Inter­face mit allen Funk­tionen erscheint wieder.

Die Eingaben auf dem Display funk­tio­nierten im Rahmen des Hands-ons flott, die Synchro­nisa­tion mit der App eben­falls. In einem weiteren Schritt star­teten wir ein kurzes Kraft­trai­ning. Das Ergebnis sehen Sie in der einge­bun­denen Collage. Trai­nings­fort­schritt und Inter­aktion mit dem Smart Band 7 sind simpel und über­sicht­lich.

Fazit des Hands-ons

Wir werden uns weiter mit dem Smart Band 7 von Xiaomi beschäf­tigen. Inter­essant wird die Akku­lauf­zeit sein, insbe­son­dere im Hinblick auf die Always-on-Display­funk­tion. Laut Hersteller soll der Akku bis zu 14 Tage Standby-Zeit durch­halten. Als Nutzer von Smart­wat­ches machen solche Aussagen Hoff­nung. Viele smarte Uhren haben nun noch andere Funk­tionen wie ein "einfa­cher" Fitnesstra­cker. Trotzdem dürfte es auf Dauer eine Wohltat sein, ein Wearable nicht so häufig aufladen zu müssen wie ein Smart­phone. Xiaomi Smart Band 7 (r.) im Vergleich mit einer Apple Watch Series 5 (40 mm)

Bild: teltarif.de Das Smart Band 7 zeigte sofort einen guten, festen Trage­kom­fort, muss sie dennoch erst etwas einge­tragen werden. Gestört hat uns der Fitnesstra­cker aber von vorn­herein nicht. Dafür spricht auch das geringe Gewicht von 13,5 Gramm. Das Display ist mit 1,62 Zoll im Vergleich zu Vorgänger-Gene­rationen größer geworden, was den Ablese- und Bedien­kom­fort verbes­sert. Das Smart Band 7 kostet rund 60 Euro nach UVP. Das klingt zunächst mal vergleichs­weise günstig und auch attraktiv. Es bleibt aber abzu­warten, wie sich das Preis-Leis­tungs­ver­hältnis nach einer längeren Nutzung und der damit einher­gehenden Einschät­zung entwi­ckelt.

Zum visu­ellen Größen­ver­gleich haben wir noch ein Bild einge­bun­denen, auf dem Sie die Apple Watch Series 5 (40 mm) und das Xiaomi Smart Band 7 sehen.

