Xiaomi lädt Handy-Akku in acht Minuten komplett auf

Den Smart­phone-Akku in der Fernseh-Werbe­pause voll­ständig zu befüllen, könnte bald möglich sein. Xiaomi zeigt kabel­gebun­denes Laden in acht Minuten und außerdem kabel­loses Laden in 15 Minuten.

Xiaomi lässt den Akku glühen und präsen­tiert neue Schnell­lade­mecha­nismen mit 200 W per Kabel und 120 W per Induk­tion. In einem Video-Zusam­men­schnitt zeigt der Hersteller beide Verfahren inklu­sive Lade­dauer. So erreicht die auflad­bare Batterie via kabel­gebun­dener 200-W-Strom­zufuhr in weniger als acht Minuten 100 Prozent.

Drahtlos mit 120 W vergeht etwas mehr als eine Vier­tel­stunde, bis der Akku wieder voll­ständig gefüllt ist. Zu Demons­tra­tions­zwe­cken wurde in beiden Fällen ein modi­fiziertes Xiaomi Mi 11 Pro genutzt.

Xiaomi lotet die Grenzen der Schnell­lade­mecha­nismen aus

Xiaomi stellt neuen Schnellladerekord auf

Bild: Xiaomi Nicht überall wo schnelles Aufladen verspro­chen wird, ist das auch tatsäch­lich der Fall. Manche Hersteller werfen bereits bei einem Wert von 15 W mit Super­lativen um sich, obwohl der Anwender genauso lange auf die voll­ständig gefüllte Batterie warten muss, wie er es schon zuvor gewohnt war.

Um wirk­lich flott aufla­dende Proze­duren zu verwirk­lichen, müssen sowohl der Akku, als auch die USB-Spezi­fika­tion, der Chip­satz und das Lade­gerät entspre­chend gerüstet sein. Dabei gilt es aber auch Sicher­heits­stan­dards einzu­halten und die Lang­lebig­keit des Moduls möglichst wenig zu beein­träch­tigen. Xiaomi lädt jeden­falls beson­ders rasant.

Auf Twitter veröf­fent­lichte der China-Konzern kürz­lich ein Video, das zwei fort­schritt­liche Aufla­deme­thoden demons­triert. Im ersten Teil des Clips zeigt das Unter­nehmen auf 22 Sekunden gekürzt, wie der leere 4000 mAh umfas­sende Akku des Mi 11 Pro in 7:56 Minuten via Kabel seine komplette Kapa­zität erreicht.

Dabei wird eine Strom­zufuhr von 200 W einge­setzt. Nach 15:01 Minuten konnte die Batterie desselben Smart­phones per Qi-Verfahren in Kombi­nation mit 120 W voll­ständig aufge­laden werden. Beides sind Rekord­werte. Ob sich diese Geschwin­dig­keit negativ auf die Lebens­erwar­tung des Akkus auswirkt, muss sich im Alltag zeigen.

Vivo bietet jetzt schon 15-Minuten-Schnell­laden an

Zwar gelangen Xiaomi mit dem kabel­gebun­denen Aufladen in acht Minuten und dem kabel­losen Aufladen in 15 Minuten Rekord­werte bei kommer­ziell erhält­lichen Mobil­geräte, aber ein Wett­bewerber beein­druckt eben­falls. Das seit Mitte Januar verfüg­bare iQOO 7 des Herstel­lers Vivo hat zumin­dest in der chine­sischen Ausgabe einen 120-W-Mecha­nismus für die USB-Schnitt­stelle an Bord.

In Kombi­nation mit dem 4000-mAh-Akku ist eine voll­stän­dige Aufla­dung nach einer Vier­tel­stunde möglich. Auf eine austausch­bare Strom­quelle sollten Smart­phone-Nutzer aber in Zukunft nicht pochen. Die Bundes­regie­rung lehnte im März einen Antrag ab, diesen zu verpflichten.