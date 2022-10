Xiaomi: Redmi Pad, Smart Band 7 Pro und ein Smart-TV

Xiaomi hat gerade in München die 12T-Serie vorge­stellt. Daneben feuerte der Konzern aus China eine ganze Reihe Smart-Home-Produkte aus der Vorstel­lungs­rakete. Weiterhin gab es das Redmi Pad zu bestaunen, ein Tablet der Mittel­klasse, das Xiaomi Smart Band 7 Pro, neue Ohrste­cker für den Musik­genuss und ein neues smartes TV-Modell. Die wich­tigsten Neuheiten und deren Preise im Über­blick.

Redmi Pad

Xiaomi Redmi Pad Datenblatt

[ Neuvorstellung ]

Bei dem Redmi Pad handelt es sich wie unschwer zu erraten um einen mobilen Flach­rechner. Dieser verfügt über ein 10,61 Zoll großes Display (LCD-Tech­nologie) mit 90 Hz Bild­wie­der­hol­rate. Die Abmes­sungen sind mit 250,38 mm mal 157,98 mm mal 7,05 mm ange­geben. Das Gewicht des Redmi Pad beträgt laut Herstel­ler­angaben 445 Gramm. Redmi Pad von Xiaomi

Bild: Xiaomi Unter der Haube arbeitet ein Helio-G99-Prozessor von Mediatek. Die Strom­ver­sor­gung wird von einem 8000 mAh großen Akku über­nommen, der mit 18W wieder aufge­laden werden kann. Zwei Kameras gibt es: Die 8-Mega­pixel-Haupt­kamera sitzt auf der Rück­seite, die 8-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera vorne. Vier Laut­spre­cher mit Dolby-Atmos-Unter­stüt­zung sorgen für Klang.

Das Redmi Pad wird in zwei Spei­cher­aus­stat­tungen ange­boten. In der Vari­ante mit 3 GB/64 GB kostet das Tablet 299,90 Euro. Die Vari­ante mit 4 GB/128 GB schlägt mit einem Preis von 329,90 Euro zu Buche. Ab dem 5. Oktober, 13 Uhr, werden die Vari­anten exklusiv über mi.com/de in den Farben Gray, Silver und Green erhält­lich sein. Bis zum 7. Oktober, 13 Uhr, gilt für die 64-GB-Vari­ante ein Early-Bird-Preis in Höhe von 279,90 Euro.

Smart Band 7 Pro

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Bild: Xiaomi Xiaomi vergrö­ßert das Smart­band. Das Modell "Band 7 Pro" verfügt mit dem 1,64 Zoll großen AMOLED jetzt mehr über ein klas­sisches Uhren­design als die Vorgän­ger­genera­tion, das als Fitness­arm­band statt Smart­watch durch­geht. Schlaf- und Sport­tracking sind damit möglich, 110 Sport­modi und laut Herstel­ler­angaben über 150-In-App-Ziffer­blätter werden unter­stützt.

Dem Smart Band 7 Pro beschei­nigt der Hersteller eine Wasser­dich­tig­keit bis 5 ATM. Die Akku­lauf­zeit soll mit bis zu zwölf Tagen beson­ders lang ausfallen. Gekop­pelt mit dem Smart­phone ist die Spie­gelung einge­hender Nach­richten und die Annahme von Anrufen möglich.

Das Xiaomi Smart Band 7 Pro ist ab sofort zu einem Preis von 99,99 Euro in den Wahl­farben Black und Ivory erhält­lich. Bis zum 11. Oktober gilt ein Early-Bird-Preis in Höhe von 89,99 Euro.

Xiaomi TV Q2 Series

Xiaomi TV Q2 Series

Bild: Xiaomi Einen neuen Fern­seher hatte Xiaomi auch im Angebot. Dabei handelt es sich um die TV Q2 Series mit 4K-QLED-Display, Dolby Vision und Dolby Atmos. Der Fern­seher läuft mit Google TV und kann über den Google Assistant per Sprach­ein­gabe gesteuert werden. Die beiden Speaker leisten zwei mal 15W. Der interne Spei­cher ist mit 16 GB ange­geben.

Der smarte Fern­seher wird ab sofort in Deutsch­land in drei Größen ange­boten. Die Preise liegen bei 699,99 Euro (50 Zoll), 799,99 Euro (55 Zoll) bzw. 899,99 Euro (65 Zoll). Bis zum 10. Oktober laufen auf mi.com/de Early-Bird-Preise von 549,99 Euro (50 Zoll), 699,99 Euro (55 Zoll) bzw. 849,99 Euro (65 Zoll).

Weitere Neuvor­stel­lungen

Redmi Buds 4 Pro

Bild: Xiaomi Darüber hinaus möchte Xiaomi auch Freunde smarter Haus­arbeit beglü­cken. So wurden die beiden Sauger Robot Vacuum X10+ (899,90 Euro) und der Truclean W10 Wet Dry Vacuum-Series, der auch nasse Verschmut­zungen wegsaugen kann, vorge­stellt (ab 599,99 Euro). Haus­tier-Halter können sich den Smart Pet Food Feader (129,99 Euro) und die Smart Pet Water Foun­tain (79,99 Euro) anschauen.

Neue Ohrste­cker sind die Redmi Buds 4 Pro (99,99 Euro) und die Redmi Buds 4 (59,99 Euro). Die Pro-Ausfüh­rung gibt es bis zum 11. Oktober zehn Euro güns­tiger.