Nur heute: Xiaomi Redmi Note 9S für 139,90 Euro

Xiaomi stimmt auf das nahende Wochen­ende mit einer Rabatt­aktion für das Redmi Note 9S ein. Nur am heutigen Freitag haben Sie die Gele­gen­heit, das Smart­phone ab 139,90 Euro im Shop des Herstel­lers zu ergat­tern. Für diese Summe gibt es ein 6,67 Zoll großes Display (Full HD+), vier Haupt­kameras (darunter ein Weit­winkel-Modul mit 48 MP) und einen üppig dimen­sio­nierten Akku (5020 mAh). Die UVP des Produkts lautet 229,90 Euro. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen und verraten Ihnen, ob sich der Kauf bei Xiaomi lohnt.

Im Früh­ling 2020 erschien das Redmi Note 9S, ein Handy, das eine gute Ausstat­tung zum über­schau­baren Kosten­faktor mit sich bringt. Der Bild­schirm des Xiaomi-Tele­fons nimmt rund 85 Prozent der Front ein, wodurch das Design sehr modern wirkt. Unter­bro­chen wird die Anzeige von einem Punch-Hole, in dem die 16-MP-Selfie-Knipse steckt. Schnapp­schüsse werden mit Weit­winkel (48 MP, Blende f/1.8), Ultra­weit­winkel (8 MP, Blende f/2.2), Makro (5 MP, Blende f/2.4) und Tiefen­sensor (2 MP, Blende f/2.4) fest­gehalten. Das SoC Snap­dragon 720G hat eine recht perfor­mante CPU (Octa-Core, bis zu 2,3 GHz) und ein LTE-Modem, das bis zu 800 MBit/s stemmt.

Dieses Gesamt­paket können Sie in der Spei­cher­kon­figu­ration 64 GB Flash (erwei­terbar via microSD) nebst 4 GB RAM heute für 149,90 Euro im Online­shop des Unter­neh­mens ergat­tern. Wollen Sie zusätz­lich weitere zehn Euro sparen, müssen Sie die Mi-Store-App herun­ter­laden und während des Bestell­vor­gangs den CODE MISTORE eingeben. Dadurch kostet das Handy nur 139,90 Euro. Versand­kosten fallen in beiden Szena­rien keine an. Das Redmi Note 9S kann in Grau, Blau und Weiß erworben werden.

Ist das Xiaomi-Angebot wirk­lich am güns­tigsten?

Tatsäch­lich fanden wir das Redmi Note 9S bei keinem anderen Händler zu einem nied­rigeren Preis. Der Amazon-Verkäufer Geek Tech Mall verlangt als zweit­güns­tigster Anbieter 169 Euro. Sie sparen also rund 30 Euro beim Kauf über die Handy-App des Herstel­lers. Eine Anschaf­fung der Version mit 128 GB Flash und 6 GB RAM lohnt sich hingegen bei Xiaomis Shop nicht. Es werden 229,90 Euro fällig. Über Mi Global auf Amazon erhalten Sie das Smart­phone in dieser Ausfüh­rung aber schon versand­kos­ten­frei für 192 Euro.

