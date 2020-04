Xiaomi: Redmi-Note-9-Serie per Livestream am 30. April

Xiaomi wird in wenigen Tagen in Form eines Live-Streams über Neuheiten seiner erschwing­li­chen Phablet-Reihe Redmi Note 9 berichten. Es soll auch ein bislang nicht enthülltes Smart­phone darunter sein.

Xiaomi möchte mit Smartphone-Neuheiten begeistern

Xiaomi Ab morgen, den 27. April, ist zumin­dest das Xiaomi Redmi Note 9S in Deutsch­land erhält­lich – eine Europa-Ankün­di­gung für das Redmi Note 9 Pro Max könnte jedoch bald folgen. Xiaomi gab auf Twitter bekannt, am 30. April ein Online-Launch-Event abzu­halten. Im Tweet ist von einem neuen Mitglied der Phablet-Reihe und von „weiteren groß­ar­tigen Xiaomi-Produkten“ die Rede. Hiermit könnte die globale Markt­ein­füh­rung für das Pro-Max-Modell gemeint sein. Beim Neuzu­gang ist ein regu­läres Redmi Note 9 eine Möglich­keit. Die Smart­phone-Reihe besticht durch ihr gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis.

Weitere Redmi-Note-9-Veröf­fent­li­chungen in Sicht

Xiaomi Wir berich­teten bereits über die nahende Deutsch­land-Markt­ein­füh­rung des Redmi Note 9S – inklu­sive Vergüns­ti­gung für schnelle Vorbe­steller. Mit regulär 229 Euro besitzt es einen wahren Kampf­preis. Xiaomi hat mit dem Redmi Note 9 Pro und dem Redmi Note 9 Pro Max noch weitere Mitglieder der Reihe im Sorti­ment. Das Note 9 Pro ist aller­dings mit dem für Europa ange­dachten Redmi Note 9S iden­tisch.

Die bislang hier­zu­lande fehlende Vari­ante Redmi Note 9 Pro Max hat eine höher auflö­sende Haupt- und Selfie-Kamera (64 Mega­pixel / 32 Mega­pixel) an Bord. Außerdem soll dank Schnell­la­de­me­cha­nismus (33 W) der 5020 mAh messende Akku in 30 Minuten zu 50 Prozent geladen sein. Mit dem Slogan „The legend conti­nues, Redmi Note 9 Series is coming!“, bewirbt Xiaomi auf Twitter das Online-Launch-Event. Die via Video­stream reali­sierte Produkt­ent­hül­lung scheint also die voll­stän­dige Redmi-Note-9-Familie zu präsen­tieren.

Wo gibt es den Live-Stream zur Redmi-Note-9-Serie?

Xiaomi-Fans können das Event auf den Social-Media-Kanälen des Herstel­lers verfolgen. Das Unter­nehmen ist bei Twitter, Face­book, Insta­gram und YouTube vertreten. Am komfor­ta­belsten dürfte das Video­strea­ming über den offi­zi­ellen YouTube-Kanal sein. Des Weiteren gibt es im haus­ei­genen Mi-Forum eine Über­tra­gung.

Das für Donnerstag, den 30. April, geplante Event startet um 20 Uhr abends GMT (Green­wich Mean Time), was in Deutsch­land 22 Uhr abends MEZ (Mittel­eu­ro­päi­sche Zeit) entspricht. Xiaomi ist mitt­ler­weile verstärkt hier­zu­lande vertreten, es dürften also mit hoher Wahr­schein­lich­keit Neuheiten für den hiesigen Markt gezeigt werden.