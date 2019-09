Redmi Note 8 Pro im Hands-on: High-End zum Low-End-Preis

Der chine­sische Smart­phone-Hersteller Xiaomi geht in die Deutsch­land-Offen­sive und hat in Berlin das Note 8 Pro vorge­stellt. Das Mittel­klasse-Gerät kommt mit vier Kameras zum Spar­preis.

Xiaomi will es wissen und geht in die Deutsch­land-Offen­sive. Im Rahmen eines Events in Berlin hat der chine­sische Smart­phone-Hersteller das Redmi Note 8 Pro offi­ziell für den deut­schen Markt ange­kündigt. Der vom Hersteller bezeich­nete "Mittel­klasse-König" verspricht High-End-Ausstat­tung zum kleinen Preis. So kommt das Redmi Note 8 Pro mit vier Kameras - eine Ausstat­tung, die gerade ihren Platz in der Ober­klasse findet.



Senior Product Marketing Manager von Xiaomi, Daniel Desjarlais, gab sich in Berlin die Ehre

Erster Eindruck

Wir konnten das viel­verspre­chende Smart­phone in einem Hands-on begut­achten.

Der erste Eindruck ist positiv. Das Redmi Note 8 Pro ist tadellos verar­beitet und kann seinem Anspruch, Premium-Mittel­klasse sein zu wollen, gerecht werden. Zudem liegt es sehr gut in der Hand, das ange­gebene Gewicht von 199,8 Gramm fällt im wahrsten Sinne des Wortes nicht ins Gewicht.

Rechts­seitig ist der Home­button gut erreichbar für den rechten Daumen ange­bracht. Darüber befindet sich die eben­falls gut plat­zierte Laut­stär­kewippe. Links ist der Karten­slot inte­griert, der entweder Platz für zwei Nano-SIM-Karten gewähr­leistet oder eine Nano-SIM-Karte und eine microSD-Karte mit bis zu 256 GB Spei­cher behei­maten kann.



Das Display misst 6,53 Zoll in der Diagonale

Auf der Unter­seite des Gehäu­serah­mens ist ein 3,5-mm-Klin­kenan­schluss, ein USB-Typ-C-Anschluss sowie ein Laut­spre­cher­kugel­grill zu finden.

Das Gehäuse soll laut Hersteller vor Staub und Wasser geschützt sein, sprich über "Wasser­feste Dich­tungen für Tasten und Anschlüsse" verfügen - eine konkrete IP-Zerti­fizie­rung wurde jedoch nicht genannt.

Display

Mit einer 6,53 Zoll-Display-Diago­nale kommt das Phablet auf Abmes­sungen von 161,35 mm x 76,4 mm x 8,79 mm. Die maxi­male Auflö­sung des Panels liegt bei Full-HD+ (2340 x 1080). Auch hier ist der erste Eindruck im Rahmen des Hands-ons gut. Die Farb­darstel­lung sieht natür­lich aus und auch der Kontrast kann sich sehen lassen.



Das Display des Redmi Note 8 Pro mit Wassertropfen-Notch

Die Screen-to-Body-Ratio ist mit 91,4 Prozent ange­geben. Die Seiten­ränder des Displays erscheinen ange­nehm schmal, auch der untere Bereich ist nicht zu breit. Zur Inte­gration der Front­kamera setzt Xiaomi auf eine mitt­lerweile oft gese­hene Wasser­tropfen-Notch (Xiaomi: "Dot Drop Display"). Vorne wie hinten ist Gorilla Glass 5 verbaut.

Der Blau­licht­filter ist gemäß TÜV Rhein­land zerti­fiziert.

Perfor­mance/Ausstat­tung

Für Leis­tung sorgt eine Helio-G90T-CPU mit Flüssig-Kühlung, die vier bis sechs Grad Tempe­ratur­senkung gewähr­leisten soll, von MediaTek. Zur Seite stehen 6 GB Arbeits­spei­cher sowie wahl­weise 64 GB oder 128 GB interne Spei­cher­kapa­zität. Xiaomi hat in der Präsen­tation die Vorzüge des Redmi Note 8 Pro für Gaming ange­priesen. Demnach soll der Prozessor nicht nur die nötige Perfor­mance liefern, sondern auch die Antennen-Archi­tektur für stabile Konnek­tivität sorgen (Wifi X Antenne).

Der Akku ist mit seinen 4500 mAh ausge­spro­chen groß geraten und unter­stützt zudem schnelles Laden mit einer Ausgangs­leis­tung von 18 Watt. Zur Perfor­mance können wir im Rahmen des Hands-ons noch nicht so viel sagen. Außer: Das Swit­chen durch das Menü und das Wech­seln zwischen Apps klappte jeden­falls ange­nehm flüssig. Vorin­stal­liert ist Googles Android Pie im Gewand von Xiaomis Benut­zerober­fläche MIUI Global 10.4.4.



Die weiße Farbvariante des Redmi Note 8 Pro

Das Redmi Note 8 Pro lässt sich entweder per Gesicht entsperren oder per optisch sicht­barem Finger­abdruck­sensor auf der Rück­seite. Die Inte­gration des Moduls ist beson­ders, denn es befindet sich direkt unter­halb der Linsen und nutzt dabei die gleiche Rahmen-Archi­tektur wie die Kamera. Das ist unge­heuer prak­tisch, denn dadurch erfährt der Sensor wie die Kamera eben auch eine Ausstül­pung. Wir lehnen uns weit aus dem Fenster und behaupten: Ein Fehl­tippen mit dem Zeige­finger der rechten Hand ist quasi nicht möglich.

NFC für kontakt­lose Bezahl­vorgänge unter­stützt das Redmi Note 8 Pro auch.

Quad-Kamera

High­light des Smart­phones ist die Vier­fach-Kamera, denn die ist für die Mittel­klasse zwar kein Einzel­fall, aber zwei­fels­ohne unge­wöhn­lich. Die Haupt­kamera setzt sich aus einer 64-Mega­pixel-Haupt­kamera, einem 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor, einer 8-Mega­pixel-Weit­winkel­kamera mit 120 Grad-Aufnahme-Möglich­keit sowie einem 2-Mega­pixel-Makro­objektiv zusammen.



Die Quadro-Kamera des Redmi Note 8 Pro

Die Bilder, die Xiaomi während der Präsen­tation unter anderem von städ­tischen Szene­rien (auch mit dem inte­grierten Nacht­modus) zeigte, sahen viel­verspre­chend aus. Weitere Details zur Kame­raleis­tung muss ein ausführ­licher Test ans Tages­licht bringen.

Die Single-Front­kamera mit 20 Mega­pixeln und KI-Support soll unter anderem für die Portrait-Foto­grafie opti­miert sein.

Fazit zum Hands-on

"Die Rück­kehr des Königs" - so bezeich­nete Xiaomi das Redmi Note 8 Pro auf dem Berliner Event. Ist es ein Zufall, dass es gerade der Titel des dritten Herr-der-Ringe Teils ist? Viel­leicht ist ja der Redmi Note 8 Pro-Neu-Nutzer urplötz­lich Herr der Smart­phones oder wir müssen uns vorm Mittel­klasse-König verneigen?



Der Makro-Modus der Kamera in Action

Preis und Verfüg­barkeit

Ob wir das künftig machen werden, legen wir in die Hand der ausführ­lichen Test­ergeb­nisse. Der erste Eindruck ist jeden­falls positiv und Xiaomi braucht sich sicher­lich auch nach dem zweiten Eindruck nicht hinter blumigen Wort­male­reien zu verste­cken. Die Ausstat­tung lässt auf ein gutes bis sehr gutes Preis-Leis­tungs­verhältnis hoffen.

Das Xiaomi Redmi Note 8 Pro wird ab dem 7. Oktober 13 Uhr exklusiv beim Online-Versand­händler Amazon erhält­lich sein. Die ersten 3000 Geräte in der Spei­cher­kombi­nation mit 6 GB/64 GB gehen zu einem Preis von 229,90 Euro über die Laden­theke. Nach dem Ausver­kauf der 3000 Geräte bezie­hungs­weise ab dem 8. Oktober 13 Uhr kostet das Smart­phone nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung 249,90 Euro. Die Spei­cher­version mit 128 GB kostet regulär 279,90 Euro.

Das Xiaomi Redmi Note 8 Pro wird in den Farben Mineral Grey (Grau), Pearl White (Weiß) und Forest Green (Grün) erhält­lich sein. Im November soll mit "Blau" eine weitere Farbe verfügbar sein.

Eben­falls günstig: Das Xiaomi Mi 9 Pro mit 5G-Unter­stüt­zung. Details lesen Sie in einer weiteren News.

