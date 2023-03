Xiaomi-Redmi-Note-12-Serie: Marktstart in Deutschland

Xiaomi kündigte offi­ziell den Markt­start seiner Redmi-Note-12-Serie und der Redmi Watch 3 an. Die vier Smart­phones und die Smart­watch sind ab sofort im Xiaomi-Store erhält­lich. Was die Mittel­klasse-Geräte zu bieten haben, erfahren Sie bei uns.

Xiaomi hat seine Redmi-Note-12-Serie auf dem inter­natio­nalen Reveal Event in Paris ange­kün­digt. Die Mittel­klasse-Reihe umfasst das Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G und das Basis­modell Redmi Note 12.

Gegen­über der Redmi-Note-11-Serie will Xiaomi vor allen Dingen die Lade­geschwin­dig­keit, die Akku­lauf­zeit sowie die Kameraqua­lität verbes­sert haben. Außer den Smart­phones präsen­tierte der Hersteller die Redmi Watch 3.

6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz

Redmi Note 12 Pro 5G in Polar White

Alle vier Smart­phones verfügen über ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz und einer FHD+-Auflö­sung. Den Screens des Note 12 Pro+ 5G und Note 12 Pro 5G spen­diert der Hersteller den Namens­zusatz "Flow", da diese Dolby Vision und Dolby Atmos unter­stützen.

Beide Smart­phones kommen mit einem 5000-mAh-Akku, der sich beim Pro+ mit 120 W und beim Pro mit 67 W laden lässt. Die Basis­modelle haben dieselbe Akku-Kapa­zität und lassen sich mit 33 W auftanken.

Vier verschie­dene Kamera-Setups und NFC

Redmi Note 12 Pro+ 5G in Midnight Black

Bild: Xiaomi In den Note-12-Vari­anten kommen verschie­dene Kamera-Setups zum Einsatz. Zwar verfügen alle vier Kame­ramo­dule über einen 8-MP-Ultra­weit­winkel- und einen 2-MP-Makro­sensor, das Flagg­schiff Note 12 Pro+ trumpft jedoch zusätz­lich mit einem 200-MP-Weit­win­kel­sensor auf, während das Pro-Modell mit einem 50-MP-Sony-IMX766-Weit­winkel vorlieb­nehmen muss.

Beim Note 12 5G setzt Xiaomi auf eine 48-MP-Haupt­kamera und beim Basis­modell auf eine 50-MP-Knipse. Das Punch-Hole im Display der Pro-Modelle wird von einer 16-MP-Selfiecam besetzt, während sich dort beim Note 12 und Note 12 5G eine 13-MP-Kamera ansie­delt.

Prozes­soren und weitere Ausstat­tung

Den Antrieb der Pro-Modelle über­nimmt der relativ neue Dimen­sity 1080 von Mediatek, das Note 12 5G läuft mit einem Snap­dragon 4 Gen 1 und das 4G-Modell mit einem Snap­dragon 685. Alle verbauten Chip­sätze werden in einer 6-nm-Tech­nologie gefer­tigt; im Gegen­satz zu den anderen Prozes­soren unter­stützt das Modem des Snap­dragon 685 jedoch ledig­lich Mobil­funk­ver­bin­dungen in 4G-Netzen.

Xiaomi spen­diert den neuen Andro­iden sowohl NFC als auch IR (Infrarot) Blast, einen seit­lich ange­brachten Finger­abdruck­sensor, eine Gesichts­erken­nung sowie einen Dual-SIM-Steck­platz. Auf den Smart­phones läuft MIUI 14 basie­rend auf Android 13. Der interne Spei­cher des Note 12, Note 12 5G und Note 12 Pro 5G lässt sich mittels MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erwei­tern. Redmi Note 12 5G in Forest Green

Preise und Verfüg­bar­keit

Xiaomi bietet die Neulinge ab sofort in seinem haus­eigenen Store an. Den unter­schied­lichen Preisen entspre­chend ist die Spei­cher­aus­stat­tung der Note-12-Devices sehr variabel. Das Redmi Note 12 Pro+ 5G ist in den Farben Midnight Black, Sky Blue und Polar White mit einem 8 GB großen LPDDR4X-Arbeits­spei­cher und einem 256 GB großen UFS 2.2-Flash-Spei­cher zu einer unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 499 Euro erhält­lich. Für das Redmi Note 12 Pro 5G, das es in denselben Farb­vari­anten gibt, verlangt der Hersteller 399 Euro, wenn man das Modell mit 6 GB und 128 GB wählt, oder 429 Euro für das Setup mit 8 GB und 128 GB. Redmi Note 12 in Ice Blue

Bild: Xiaomi Das Redmi Note 12 5G bietet Xiaomi in den Farben Onyx Grey, Ice Blue und Mint Green mit 4 GB und 128 GB für 299 Euro an, während das Redmi Note 12 mit 4 GB und 64 GB als güns­tigste Vari­ante 229 Euro und mit 4 GB und 128 GB mit einem Preis von 249 Euro aufwartet. Wer schnell ist, bekommt die klei­nere Version des Redmi Note 12 ab Markt­start 30 Tage lang bereits für 199,90 Euro.

Redmi Watch 3

Bei der Redmi Watch 3 schauen wir auf ein 1,75-Zoll-AMOLED-Display und ein wahl­weise schwarzes oder elfen­bein­far­benes, quadra­tisches, glän­zendes Metall­gehäuse, das in einer NCVM-Tech­nologie gefer­tigt und bis 5ATM, sprich, 10 Minuten lang in einer Tiefe bis zu 50 Meter wasser­dicht ist. Die Uhr ist unter anderem in der Lage, den Blut­sauer­stoff, die Herz­fre­quenz und Ihren Schlaf­zyklus zu messen und soll laut Herstel­ler­angabe eine Akku­lauf­zeit von bis zu 12 Tagen haben, wobei diese bekannt­lich je nach Nutzungsart stark vari­ieren kann. Xiaomi Redmi Watch 3

Bild: Xiaomi Für das Trai­ning gibt es 120 Sport­modi, für Tele­fonate via Blue­tooth verbaut Xiaomi HD-Laut­spre­cher und ein Mikrofon mit Geräusch­unter­drü­ckung. Dank eines einge­bauten GPS-Sensors ist das Tracking nicht nur bei verbun­denem Smart­phone möglich. Die Redmi Watch 3 kostet im Xiaomi-Store 120 Euro, alter­nativ gibt es die Smart­watch beim Kauf des Redmi Note 12 Pro+ 5G ohne Aufpreis dazu.

