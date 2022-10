Redmi-K60-Serie: Android-Handy mit "Dynamic Island"?

Nicht nur die Spar­füchse unter den Xiaomi-Fans greifen gerne zur Redmi-Serie, da diese im Vergleich zur Mi-Reihe günstig und in der Regel dennoch passabel ausge­stattet ist. Was der Redmi-K-Serie bisher jedoch fehlte, war die Möglich­keit, die Smart­phones kabellos aufzu­laden. Das soll sich nun ändern.

Kabel­loses Laden mit bis zu 30 W

Einer der Vorgänger der Redmi-K60-Serie: Das Xiaomi Redmi K50 Ultra

Bild: Xiaomi Der bekannte Leaker DigitalChatStation hat auf Weibo einige Spezi­fika­tionen kommender Smart­phones bekannt gegeben, bei denen es sich wahr­schein­lich um geho­bene Modelle der Redmi-K60-Reihe handelt.

Eine der Redmi-K60-Vari­anten soll sich demnach mit 67 W kabel­gebunden und mit 30 W kabellos aufladen lassen. Ein Gerät, bei dem es sich vermut­lich um das High-End-Modell der Budget-Reihe handelt, soll mit einer kabel­gebun­denen 120-W-Schnell­lade­funk­tion sowie mit einer kabel­losen 30-W-Lade­unter­stüt­zung ausge­stattet sein. Theo­retisch könnte es sich hierbei auch um ein und dasselbe Exem­plar in verschie­denen Ausstat­tungs­vari­anten handeln.

Chip­sätze basie­rend auf dem 4-nm-Prozess von TSMC

Ferner könnte das hoch­wer­tigste Modell der Redmi-K60-Serie mit dem bei TSMC im 4-nm-Verfahren herge­stellten Snap­dragon 8 Gen 2 Chip­satz daher­kommen, was schon als ordent­liche Haus­nummer gilt. Auch der Einsatz eines Snap­dragon 8+ Gen 1 wäre möglich.

Dynamic Island auf einem Redmi-Phone?

Gemun­kelt wird eben­falls, dass die vom iPhone 14 bekannte „Dynamic Island“ in der Redmi-K60-Serie Einzug halten könnte. Bei der Funk­tion handelt es sich um eine Art Insel, welche die Displayaus­schnitte für die Sensoren und die Kamera mitein­ander verbindet und gleich­zeitig mit einigen nütz­lichen Features aufwartet. So zeigt die Insel beispiels­weise einge­hende Benach­rich­tigungen und den Status des Lade­vor­gangs an oder erwei­tert sich beim Abspielen von Musik sogar zu einer Art Mini­player, wenn man darauf klickt.

Mit der App „dynamicSpot“ können sich Nutzer die dyna­mische Insel auch jetzt schon auf ihr Android-Handy holen; bei der Redmi-K60-Serie soll diese Funk­tion bereits fest inte­griert sein. Xiaomi wird seine Redmi-K60-Reihe voraus­sicht­lich im Früh­jahr des nächsten Jahres auf den Markt bringen.

