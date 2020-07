Xiaomi Redmi 9A und 9C: Neue, günstige Einsteigerhandys

Das Redmi 9 von Xiaomi ist bereits bekannt. Das Einsteiger-Gerät kann sich mit Premium-Features wie einer Vier­fach-Kamera und einem großen Akku brüsten. So groß die Ausstat­tung ist, so vergleichs­weise klein ist der Preis: Der chine­si­sche Hersteller veran­schlagt für das Modell in den Farben "Grün", "Grau" und "Violett" 159,90 Euro (3 GB/32 GB) bezie­hungs­weise 179,90 Euro (4 GB/64 GB).

Auf dem gest­rigen Live­stream-Event wurden neben Wearable, Earphones, Strea­ming-Stick, Scoo­tern und Gaming-Monitor auch zwei weitere Redmi-9-Modelle als Ergän­zung der Einstiegs­serie vorge­stellt.

Redmi 9A und 9C

Xiaomis Redmi-9-Serie

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de Wie auch ihr großer Bruder verfügen Redmi 9A und 9C über ein 6,53-Zoll-Display. Beide besitzen einen großen Akku, der eine Kapa­zität von 5000 mAh vorweisen kann. Statt einer Helio-G25-CPU beim Redmi 9A arbeitet im Redmi 9C eine Helio-G35-CPU.

Beide Modelle sind sich grund­sätz­lich recht ähnlich, so verfügen beide außerdem über ein Triple-Kamera-System. Das Redmi 9A wird es in einer Vari­ante geben. Mit 2 GB Arbeits­spei­cher und 32 GB interner Spei­cher­ka­pa­zität wird es nach UVP 119,90 Euro kosten. Ende Juli soll es ein Aktions-Event geben, bei dem das Redmi 9A zu einem vergüns­tigten Preis von 99,90 Euro in einem begrenzten Zeit­raum von 24 Stunden bestellt werden kann. Das Auslie­fe­rungs­datum ist für Ende Juli ange­geben. Das Redmi 9C mit 2 GB Arbeits­spei­cher und 32 GB internem Spei­cher wird erst ab September erhält­lich sein. Kosten wird das Gerät in dieser Vari­ante 129,90 Euro. Zusätz­lich wird es eine Edition des Redmi 9C mit 3 GB RAM und 64 GB Spei­cher­ka­pa­zität zu einer UVP von 149,90 Euro geben.

Der zeit­lich begrenzte Bestell­zeit­raum mit redu­ziertem Preis Ende Juli gilt auch für das Redmi 9. Das Modell ist in drei Farb­va­ri­anten zu haben ("Carbon Grey", "Ocean Green" und "Sunset Purple") und kostet in der Spei­cher­kom­bi­na­tion 3 GB/32 GB regulär 159,90 Euro, mit 4 GB/64 GB 179,90 Euro.

