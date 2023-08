Xiaomi Mix Fold 3: Konkurrenz für Samsung kommt bald

Xiaomi möchte mit dem Mix Fold 3 zeigen, dass sich in einem Foldable kompakte Abmes­sungen und moderne Smart­phone-Hard­ware vereinen lassen. Erste Fotos und ein Teaser-Video wurden veröf­fent­licht.

Schon am 14. August könnte das Galaxy Z Fold 5 aufgrund der Präsen­tation des Xiaomi Mix Fold 3 veraltet sein. In puncto Design hat das Vorgän­ger­modell als dünnstes und leich­testes Falt-Smart­phone im Buch­stil einen Meilen­stein erreicht. Dafür musste der Hersteller aber manche Kompro­misse bei der Hard­ware eingehen. Das soll diesmal anders werden. Xiaomi verspricht, dass Käufer dasselbe kompakte Design sowie neueste High-End-Kompo­nenten zugleich erhalten. Unter anderem gibt es eine mit Leica reali­sierte Quad-Kamera inklu­sive Peri­skop-Objektiv. Der Hersteller teilte bereits fleißig Bild­mate­rial vom Xiaomi Mix Fold 3.

Galaxy-Z-Fold-5-Rivale: Mix Fold 3 naht

Teaser-Poster des Mix Fold 3

Bild: Xiaomi Lei Jun, seines Zeichens Chef von Xiaomi, hat kürz­lich auf Twitter (X) eine Ankün­digung voll­zogen. Am 14. August wird er das Mix Fold 3 enthüllen. Es handelt sich um ein Handy mit falt­barer Anzeige im Buch­stil, also ein Produkt ähnlich dem Galaxy Z Fold 5. Dabei soll es weder beim Gehäuse noch bei der Ausstat­tung Kompro­misse geben. Der CEO erklärt: "Wenn es um falt­bare Smart­phones geht, ist es nicht genug dünn und leicht zu sein. Worauf es wirk­lich ankommt, ist sicher­zustellen, dass es keine Nach­teile bei den Features gibt." Xiaomis neues Mix Fold 3 soll "einen neuen Stan­dard für bieg­same Anzeigen defi­nieren." Fotos des Mix Fold 3

Bild: Xiaomi

Viel­ver­spre­chende Kamera-Ausstat­tung

Selbst­redend sind das zunächst Marke­ting­sprüche, die belegt werden müssen. Erfah­rungs­gemäß nimmt Xiaomi aber selten den Mund zu voll. Auf den Fotos, die der Hersteller von seinem kommenden Falter geteilt hat , sieht man bereits die fili­grane Bauweise. Das Mobil­gerät ist ledig­lich so dick wie der USB-C-Anschluss. Es wirkt noch einen Hauch dünner als das Mix Fold 2 , welches aufge­faltet 5,4 mm und gefaltet 11,2 mm misst. Ferner soll es ein neues Schar­nier geben. Anders als das Vorgän­ger­modell könnte das Mix Fold 3 einen Flex-Mode haben. Ein kurzes Teaser-Video spen­dierte Lei Jun eben­falls.

Weitere Fotos des Mix Fold 3

Bild: Xiaomi In puncto Kamera war das Mix Fold 2 nicht am Puls der Zeit. Weit­winkel und Ultra­weit­winkel gingen noch in Ordnung, aber mit einem zwei­fachen opti­schen Zoom ohne Bild­sta­bili­sator ließen sich nur schwer weiter entfernte Motive einfangen. Wie man anhand der Fotos sehen kann, besitzt das Mix Fold 3 vier Objek­tive. Es dürfte sich um Weit­winkel, Ultra­weit­winkel, Tele­foto und Peri­skop-Tele­foto handeln. Entspre­chend sollte es einen opti­schen Zoom mit größerer Brenn­weite geben. Während das Mix Fold 2 über keine Kamera im falt­baren Display verfügt, sitzt nun eine winzige Selfie-Einheit links oben. Bisher ist noch unklar, ob und wann das Xiaomi Mix Fold 3 zu uns kommt.

