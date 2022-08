Xiaomi Mix Fold 2: Dünnstes nach innen faltbares Foldable

Xiaomi hat mit dem Mix Fold 2 jetzt bewiesen, dass selbst nach innen falt­bare Fold­ables nicht dick und schwer sein müssen. Trotz zweier Anzeigen, nämlich einem 8 Zoll großen Haupt­dis­play und einem 6,56 Zoll großen Außen­dis­play, ist es mit 11,2 mm geschlossen nur 2,3 mm dicker als ein Galaxy S22 Ultra. Beim Gewicht müssen Sie im Vergleich zu letzt­genanntem Phablet ledig­lich 33 g mehr trans­por­tieren. Trotzdem setzte Xiaomi kaum den Rotstift an. Merk­male wie der Snap­dragon 8+ Gen 1 und ein drei­faches Leica-Kame­rasystem lassen aufhor­chen.

Xiaomi Mix Fold 2: Schlan­keste Modell seiner Art

Mix Fold 2 in voller Pracht

Xiaomi Viele Inter­essenten lehnen Fold­ables unter anderem aufgrund ihrer üppigen Abmes­sungen und des hohen Gewichts ab. Mit 11,2 mm Dicke im geschlos­senen und 5,4 mm Dicke im geöff­neten Zustand ist das Mix Fold 2 aber nur unwe­sent­lich ausla­dender als das Huawei Mate Xs 2. Obwohl letz­teres nach außen faltbar ist und somit ein Display weniger hat. Xiaomi hat jetzt das schlan­keste nach innen falt­bare Smart­phone der Welt im Port­folio. Das Galaxy Z Fold 4 kommt auf 15,8 mm (geschlossen) und 6,3 mm (geöffnet). Seitenprofil des Mix Fold 2

Xiaomi Beim Thema Gewicht unter­bietet der chine­sische Hersteller das Samsung-Modell um ein Gramm. Das Mix Fold 2 bringt entspre­chend 262 g auf die Waage. Abseits der besseren Mobi­lität über­zeugt der Xiaomi-Falter mit seinem Kame­rasystem, das in Koope­ration mit Leica entstand. Die Weit­winkel-Einheit mit Sony-IMX766-Sensor hat 50 MP, eine Blende von f/1.8 sowie einen opti­schen Bild­sta­bili­sator. Außerdem gibt es ein Ultra­weit­winkel-Objektiv mit 13-MP-Sensor (OmniVision OV13B) und ein Tele­objektiv mit 8-MP-Sensor und zwei­fach opti­schem Zoom.

Weitere Ausstat­tungs­merk­male des Xiaomi Mix Fold 2

Aufgefaltetes Mix Fold 2

Xiaomi Während Samsungs Galaxy Z Fold 4 eine Under-Display-Kamera und Vivos X Fold eine Punch-Hol-Knipse für den großen Bild­schirm verwendet, entschied sich Xiaomi für einen anderen Weg. Es gibt dort simpel keine Selfie-Einheit. Wer Selbst­por­träts oder Video­chats mit dem Mix Fold 2 machen möchte, muss auf die 20-Mega­pixel-Kamera im Außen­dis­play zurück­greifen oder nutzt die Haupt­kameras mit dem Cover-Display als Sucher. Videos nimmt das Xiaomi-Foldable bis zu einer 8K-Auflö­sung auf. Harman-Kardon-Stereo-Laut­spre­cher sollen Audio­phile erfreuen. 5G-Funk fehlt beim Mix Fold 2 natür­lich eben­falls nicht.

Im Inneren versteckt sich ein bieg­sames Eco2-OLED-Display mit 8,02 Zoll, 2K-Auflö­sung und 120 Hz. Als Außen­bild­schirm dient ein 6,56-Zoll-Panel (E5 AMOLED) im 21:9-Format mit Full HD+ und iden­tischer maxi­maler Bild­wie­der­hol­rate. Die große Anzeige ist durch Ultra-Thin-Glass und die kleine durch Gorilla Glass Victus geschützt. Ange­trieben wird das Mix Fold 2 vom Qual­comm Snap­dragon 8+ Gen 1. Der 4500 mAh messende Akku lässt sich mit 67W über USB C laden. An Spei­cher gibt es 12 GB RAM und wahl­weise 256 GB, 512 GB oder 1 TB Flash. Als Betriebs­system findet MIUI Fold 13 auf Basis von Android 13 Verwen­dung.

Preis und Verfüg­bar­keit des Xiaomi Mix Fold 2

Halb geöffnetes Mix Fold 2

Xiaomi Wie bereits im Vorfeld zu erwarten war, ist das Falt-Handy bislang nur für den chine­sischen Markt ange­dacht. Dort erscheint das Mix Fold 2 in Bälde in den Farben Schwarz und Weiß­gold. Mit 256 GB Flash kostet das Mobil­gerät 8999 Yuan (umge­rechnet 1291 Euro), mit 512 GB Flash 9999 Yuan (circa 1434 Euro) und mit 1 TB Flash 11.999 Yuan (etwa 1721 Euro). Bei einer Markt­ein­füh­rung in Deutsch­land müsste man dann noch 19 Prozent Mehr­wert­steuer addieren. Ob das Mix Fold 2 aller­dings hier­zulande erscheint, ist äußerst frag­lich. Schließ­lich hat es das Vorgän­ger­modell Mi Mix Fold bislang nicht zu uns geschafft.

Das kürz­lich vorge­stellte Galaxy Z Fold 4 erhält mit dem Xiaomi Mix Fold 2, zumin­dest in China, starke Konkur­renz.