Xiaomi Mix Fold 2: Weltweit dünnstes Foldable?

Die Konkur­renz für das kommende Samsung Galaxy Z Fold4, das Huawei Mate X2 oder Oppo Find N wird sich in den nächsten Tagen um das Xiaomi Mix Fold 2 vergrö­ßern. Wie der Leaker Abhishek Yadav in einem Tweet verrät, findet die öffent­liche Vorstel­lung des Falters bereits am 11. August statt. Auf einem Teaser-Plakat von Xiaomi sehen wir das Launch-Datum und die Seiten des halb aufge­klappten Mix Fold 2.

Kaum dicker als ein USB-Type-C-Anschluss

Das Außen­dis­play soll Gerüchten zufolge im 21:9-Format daher­kommen. Damit unter­scheidet es sich von jenem des Mi Mix Fold , das über ein weniger komfor­tables 27:9-Format verfügt. Beim Innen­dis­play setzt der chine­sische Hersteller angeb­lich auf einen 8 Zoll großen OLED-Screen mit einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz und einer 2,5-K-Auflö­sung. Beim Vorgänger müssen sich Nutzer noch mit einer 60-Hz-Frequenz zufrie­den­geben.

Als Prozessor, so munkelt man, könnte der leis­tungs­starke Snap­dragon 8+ Gen 1 zum Einsatz kommen. Ferner soll Xiaomi einen bis zu 12 GB großen Arbeits­spei­cher und einen bis zu 1 TB großen Flash-Spei­cher im Mix Fold 2 verbauen. Welche Kapa­zität der Akku haben wird, ist noch nicht bekannt, aller­dings wird ihm eine 56-W-Schnell­lade­funk­tion nach­gesagt.

Einem vorab von Ice universe auf Twitter veröf­fent­lichten Video nach soll es sich beim Xiaomi Mix Fold 2 um das bislang dünnste Falt­handy handeln. Beachten wir den USB-Type-C-Anschluss, der in dem Werbe­film zu sehen ist, scheint das Gehäuse nur ein wenig dicker zu sein als der Steck­platz, der sich im unteren Teil des silber­glän­zenden Rahmens ansie­delt.

Flache, silberne Rahmen­seg­mente

Im Rahmen der zweiten Gehäu­sehälfte können wir punkt­för­mige Ausspa­rungen erkennen, die vermut­lich als Laut­spre­cher­gitter dienen. Anders als beim Mi Mix Fold scheint der Rahmen des Mi Mix Fold 2 an der oberen und unteren Gerä­teseite nicht abge­rundet, sondern flach zu sein.

In einem weiteren Tweet verkündet Xiaomi, dass der CEO des Unter­neh­mens, Lei Jun, bei der Gerä­tevor­stel­lung nicht nur über das Mix Fold 2, sondern auch über die Höhen und Tiefen seiner beruf­lichen Lauf­bahn plau­dern wird.

