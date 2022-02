MIUI 13: Längere Akkulaufzeit für Xiaomi-Smartphones

Inner­halb der nächsten Wochen startet für erste Xiaomi-Smart­phones das Rollout von MIUI 13. Was die Soft­ware an Opti­mie­rungen und Neuheiten im Gepäck hat, erklärte eine Führungs­kraft.

Ende 2021 kündigte Xiaomi seine neue Benut­zer­ober­fläche MIUI 13 an, jetzt gab ein führender Mitar­beiter weitere Infor­mationen über die Soft­ware preis. Das Entwick­ler­studio hat unter anderem wich­tige System­bereiche opti­miert. Dazu zählen das Datei­spei­cher­system, die Arbeits­spei­cher­nut­zung, die Prozessor-Prio­rität und der Ener­gie­ver­brauch. Vor allem letzt­genannte Anpas­sung dürfte User eines kompa­tiblen Xiaomi-Smart­phones freuen, denn der Hersteller verspricht eine bis zu zehn Prozent längere Akku­lauf­zeit. Live-Wall­paper und eine Sidebar zählen zu den weiteren Neue­rungen von MIUI 13. Das Rollout beginnt noch in diesem Quartal.

MIUI 13 bringt viel­ver­spre­chende Opti­mie­rungen

Die Änderungen in MIUI 13

Xiaomi Manu Kumar Jain hat in seiner Funk­tion als globaler Vize­prä­sident von Xiaomi einen neuen Tweet veröf­fent­licht. Diese Nach­richt beinhaltet weiter­füh­rende Infor­mationen samt einer Grafik zum nahenden Update auf MIUI 13. Zunächst sei das opti­mierte Datei­spei­cher­system genannt. Die Effi­zienz soll sich um 60 Prozent erhöhen. Hiermit könnte ein cleverer Umgang mit dem Spei­cher­platz durch Kompri­mie­rungen oder auto­mati­scher Löschung nicht mehr benö­tigter Daten gemeint sein. Die RAM-Opti­mie­rung ist die zweite Verbes­serung in MIUI 13. Hinter­grund­pro­zesse sollen 40 Prozent effek­tiver arbeiten.

Was gibt es sonst Neues in MIUI 13?

Am Umgang mit der CPU hat Xiaomi eben­falls geschraubt. Schnel­lere Berech­nungen und eine gestei­gerte Perfor­mance seien das Resultat. Wer sich aufgrund dieser Ände­rungen Sorgen um den Akku­ver­brauch macht, kann aufatmen. Die Benut­zer­ober­fläche soll eine clevere Balance beim Ener­gie­ver­brauch mit sich bringen. Die Akku­lauf­zeit soll bis zu zehn Prozent länger ausfallen. Ein neues Betriebs­system gibt es unter der Haube nicht. Es bleibt bei Android 12 . Android 12L ist erst seit kurzem verfügbar und Android 13 noch in weiter Ferne.

Live-Wall­paper halten mit dem Xiaomi-Update Einzug auf dem Start­bild­schirm und vermut­lich auch dem Sperr­bild­schirm. Diese animierten Hinter­gründe sind nett anzu­sehen, verbrau­chen aller­dings auch mehr Akku. Eine Sidebar plant das Entwick­ler­studio eben­falls für MIUI 13. Diverse andere Hersteller wie Samsung haben eine solche seit­liche Leiste für Schnell­zugriffe schon länger an Bord. Auf der Info-Grafik lassen sich Verknüp­fungen zum Datei­manager, den Notizen, den Einstel­lungen, der Kamera und der Galerie erkennen.

