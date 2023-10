MiOS: Kommt bald Xiaomis eigenes Handy-Betriebssystem?

Huawei hat bereits sein eigenes Betriebs­system in Form von HarmonyOS entwi­ckelt. Das hatte aber nicht nur etwas mit dem anhal­tenden US-Embargo und dem damit verbun­denen Verbot, Google-Dienste zu verwenden, zu tun. Huawei hatte die Entwick­lung des Betriebs­sys­tems bereits vor den Handels­beschrän­kungen gestartet.

Der chine­sische Konzern Xiaomi könnte es Huawei gleichtun und künftig eben­falls ein eigenes Betriebs­system für seine Geräte veröf­fent­lichen.

MIUI wird zu MiOS

Aus MIUI könnte MiOS werden

Bild-Quelle: GSMARENA "MIUI 14" nennt sich Xiaomis aktu­elles Smart­phone-Betriebs­system auf Basis von Googles Android 13. Laut Infor­mationen des Tipp­gebers Digital Chat Station über das chine­sische Social-Media-Netz­werk Weibo (via Online-Portal Gsmarena) könnte Xiaomi MIUI durch MiOS ersetzen. Es gibt zwei Möglich­keiten, was das bedeutet. Entweder gibt Xiaomi dem mobilen Betriebs­system nur einen neuen Namen und nimmt am Overlay hier und da weitere (Design-)Opti­mie­rungen vor oder aber es handelt sich um ein gänz­lich neues System.

Es ist von früheren Gerüchten die Rede, nach denen Xiaomi es Huawei gleichtun will und ein auf dem Android Open-Source-Projekt basie­rendes Betriebs­system laun­chen könnte. Dieses könnte dann auf Smart­phones, Tablets, Weara­bles oder auch E-Autos von Xiaomi laufen.

Marke soll bereits geschützt sein

Weiterhin ist davon die Rede, dass Xiaomi den Namen MiOS und die Domain mios.cn bereits in China als Marke geschützt haben soll. In chine­sischen Medien sollen zudem mehrere Berichte über eine MiOS-Entwickler-Beta kursieren.

Xiaomi hatte vor rund zwei Jahren damit begonnen, den Zusatz "Mi" in den Modell­bezeich­nungen seiner Smart­phones wegzu­lassen. Dadurch solle der Fokus mehr auf den Firmen­namen gelenkt werden.

