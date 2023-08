MIOS: Xiaomi tüftelt an eigenem Handy-Betriebssystem

Xiaomi scheint sich mit einem eigenen Betriebs­system namens MIOS von Android eman­zipieren zu wollen. Bereits vor fünf Monaten gab es erste Hinweise auf die Platt­form. Jetzt hat sich der chine­sische Hersteller die URL mios.cn gesi­chert. Zumin­dest für den chine­sischen Markt ist eine baldige Produkt­vor­stel­lung wahr­schein­lich.

Schon die Benut­zer­ober­fläche MIUI lässt kaum noch den Android-Unterbau erahnen. Der Schritt hin zu einer eigenen Soft­ware­lösung mutet nach­voll­ziehbar an. Wahr­schein­lich wird es aber ähnlich wie bei Huaweis HarmonyOS eine ganze Weile dauern, bis MIOS gänz­lich ohne Android-Basis auskommt.

MIOS: Geht Xiaomi bald den Huawei-Weg?

Irgendwann könnten Xiaomi-Handys mit MIOS daherkommen

Bild: Xiaomi Vor rund vier Jahren führte Huawei die erste Version seines HarmonyOS ein. Die Platt­form basiert auf einem Mikro­kernel und hat diverse Android-Biblio­theken inte­griert. Auf diese Weise lassen sich alle gängigen Android-Apps verwenden. Wie Huawei kürz­lich bekannt gab, soll neben HarmonyOS 4 auch HarmonyOS Next erscheinen, das keine Android-Elemente mehr beinhaltet und inkom­patibel zu dessen Anwen­dungen ist. Ob Xiaomi mit seinem MIOS ähnlich verfährt, bleibt abzu­warten. Jeden­falls macht der Tipp­geber Ice universe darauf aufmerksam, dass sich der Hersteller die Inter­net­adresse mios.cn gesi­chert hat. Wahr­schein­lich bleibt das Betriebs­system vorerst in China.

Effi­zien­tere Soft­ware durch hohe Konfi­gurier­bar­keit

Im Gegen­satz zu Huawei darf Xiaomi Google-Apps verwenden. Falls es MIOS irgend­wann nach Europa schafft, müssten Anwender also nicht auf YouTube, Gmail, Maps, Chrome, Drive, Messages und Co. verzichten. Mögli­cher­weise fährt Xiaomi auch zwei­gleisig. So offe­riert Huawei hier­zulande Tablets und Weara­bles mit HarmonyOS, für Smart­phones findet aller­dings ein voll­wer­tiges Android-Betriebs­system mit der Benut­zer­ober­fläche EMUI Verwen­dung.

Ein selbst entwi­ckeltes Betriebs­system könnte große Vorteile bei der Perfor­mance mit sich bringen. Die Google-Pixel-Smart­phones mit unbe­rührtem Android haben im Vergleich zu vielen Hersteller-Ober­flä­chen keine Flut an Features, sie punkten aber dafür bei der Arbeits­geschwin­dig­keit. Apple begeis­tert in dieser Diszi­plin am meisten. So stammt auch der Chip­satz des iPhones vom Hersteller, was eine effi­zien­tere Symbiose von Hard- und Soft­ware zulässt. Bisher gibt es noch keine Details zum Funk­tions­umfang und Design von MIOS. Wir sind gespannt, welche Stra­tegie Xiaomi mit dem Betriebs­system verfolgt.

Bei der Hard­ware leistet das Unter­nehmen womög­lich erneut Pionier­arbeit. Das Xiaomi 14 könnte das erste Smart­phone auf Basis des Chip­satzes Snap­dragon 8 Gen 3 sein.