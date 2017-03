Vorstellungstermin Mitte April

Das Xiaomi Mi6 wird wohl am 16. April offiziell vorgestellt. Das Smartphone könnte den Gerüchten zufolge in zwei Versionen erscheinen: mit und ohne ein Edge-Display. Zudem soll eines der Modelle ein Display mit 5,15 Zoll und das andere mit 5,7 Zoll in der Diagonale besitzen. Nun sind erste mögliche Details zu der Smartphone-Kamera durchgesickert. Demnach verfügt der Nachfolger des Xiaomi Mi5 über eine Kamera mit Slow-Motion-Funktion, die wir bereits vom Samsung Galaxy XZ Premium kennen, wie gizmochina.com berichtet. Konkret handelt es sich wohl um einen IMX400-Sensor von Sony. Ursprünglich sollte es ein IMX386-Sensor sein.

Weitere mögliche Eckdaten zum Xiaomi Mi6 haben wir für Sie in der nachfolgenden Meldung zusammen­gefasst.