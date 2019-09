Xiaomi Mi A3: Verkaufsstart mit Sonderaktion auf Amazon

Xiaomi startet mit dem Verkauf des Mi A3 in Deutsch­land. Die ersten 1.000 Geräte in der 64-GB-Vari­ante sind ab heute 13 Uhr bei Amazon.de zum Preis von 199,90 Euro (statt danach 249,90 Euro) erhält­lich. Das Angebot schließt alle drei verfüg­baren Farben “Kind of Grey”, “Not just Blue” und “More than White” ein.

Das Xiaomi Mi A3 verfügt über ein 6,1 Zoll AMOLED-Dot-Drop-Display sowie eine Drei­fach-Kamera auf der Rück­seite mit 48 Mega­pixel-Haupt­objektiv und einem 1/2-Zoll-Sensor für hoch­auflö­sende Fotos. Das 8-Mega­pixel-Weit­winkel­objektiv erkennt selb­ständig die Motive und empfiehlt dem Foto­grafen im Fall der Fälle zum Ultra-Weit­winkel Modus zu wech­seln. Eine KI verbes­sert auto­matisch die Bilder.

Auf der Vorder­seite besitzt das Mi A3 eine eben­falls durch KI unter­stützte 32-Mega­pixel-Selfie-Kamera. Je vier der Pixel werden zusam­menge­fasst, um mehr Details bei schlechten Licht­verhält­nissen wieder­geben zu können. Mit der Panorama-Selfie-Funk­tion können Benutzer Grup­penbilder aufnehmen, ohne auf die Rück­kamera wech­seln zu müssen. Die „Palm Shutter“ Funk­tion sorgt dafür, dass die Kamera beim Drücken des Auslö­sers nicht verwa­ckelt, der Count­down zum Selfie wird durch eine Geste gestartet.

Der Finger­abdruck­sensor liegt unter dem Display, gegen­über dem Vorgänger soll die Erken­nungs­rate durch einen um 15 Prozent vergrö­ßerten Sensor­bereich um 30 Prozent erhöht worden sein. Das Entsperren soll jetzt auch mit trockenen Fingern oder bei extrem nied­rigen Tempe­raturen zuver­lässig funk­tionieren.

Das Mi A3 wiegt rund 174 Gramm und ist 8,5 Milli­meter dick. Der Akku hat eine Kapa­zität von 4030 mAh. Er ist mit bis zu 18 Watt schnell­lade­fähig. Als Prozessor arbeitet ein Qual­comm Snap­dragon 665, unter­stützt durch 4 GB Arbeits­spei­cher. Der Spei­cher kann durch SD-Karten mit bis zu 256 GB erwei­tert werden.

Das neue Xiaomi läuft mit Android One und hat damit eine Update-Garantie für zwei Haupt­versionen und Sicher­heits­updates für drei Jahre. Es wird mit Android 9 Pie ausge­liefert.

Xiaomi will in Deutsch­land aber nicht nur Handys verkaufen, sondern auch eine große Palette anderer Geräte. Zu den popu­lären Xiaomi-Produkten gehören Alarm-Sensoren für Türen und Fenster, Elektro-Tret­roller, vernetzte Glüh­birnen und Fitness-Armbänder. teltarif.de berich­tete.

