Xiaomi Mi Watch: Smarte Uhr kommt Anfang 2021

Xiaomis erste smarte Watch wird voraus­sicht­lich Anfang des kommenden Jahres global erscheinen. Preis­lich ist das Modell mit einer UVP von 119 Euro ziem­lich anspre­chend.

Zusätz­lich zur Smart­watch und der neuen Mi-10T-Serie, bestehend aus den drei Smart­phone-Modellen Mi 10T, Mi 10T Pro und Mi 10T Lite, stellte der chine­sische Konzern auch ein optional erhält­liches Netz­teil mit einer Ausgangs­leis­tung von 65 Watt sowie den Mi Vacuum Cleaner Mini - einen hand­lichen Hand­staub­sauger - vor.

Mi Watch

Mi Watch

Bild: Xiaomi Die Xiaomi Mi Watch verfügt über ein 1,39 Zoll großes AMOLED-Panel im rund­for­matigen Design. Die Watch bietet eine spezi­elle Sport­taste an der Gehäus­eseite und gewähr­leistet so Zugriff auf 117 Übungs­modi. Sechs Sensoren und GPS-Konnek­tivität bieten dem Nutzer die Analyse von Gesund­heits- und Umge­bungs­daten wie Herz­fre­quenz, Sauer­stoff­gehalt im Blut und Luft­druck.

Die Akku­lauf­zeit ist mit Lang­lebig­keit bemessen. Zwei Stunden Lade­zeit sollen für eine Dauer von 16 Tagen ausrei­chen. Um die Xiaomi Mi Watch zu indi­vidua­lisieren, stehen über 100 Ziffern­blätter zur Auswahl. Zusätz­lich kann die Smart­phone-Kamera mit der Uhr beispiels­weise fern­bedient werden. Die Features der Xiaomi Mi Watch

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de In der Präsen­tation hervor­gehoben wurden auch Features wie die Unter­stüt­zung von Emojis auf dem Display der Uhr, wenn diese im Rahmen von Nach­richten an das Smart­phone gesendet und auf der Mi Watch gespie­gelt werden. Daneben kann auch der Schlaf mittels Uhr getrackt werden.

Mi 65W Fast Charger

Der Xiaomi Fast-Charger 65 Watt

Bild: Xiaomi Das neu vorge­stellte Netzt­teil "Mi 65W Fast Charger" zeichnet sich durch zwei Eigen­schaften aus: Schnelles Laden mit hoher Ausgangs­leis­tung von 65 Watt, gleich­zeitig aber in kompaktem Gewand. So ist davon die Rede, dass das Netz­teil klein genug ist, um in eine Hand­fläche zu passen. Klingt gerade dann nach einem Vorteil, wenn man viel unter­wegs ist und mit einem leis­tungs­fähigen Netz­teil eine Reihe von Geräten wie Laptop, Smart­phone und Tablet aufladen kann ohne mehrere Adapter mitschleppen zu müssen.

Der Mi 65W Fast Charger wird voraus­sicht­lich ab November zum Preis von 29,99 Euro erhält­lich sein.

Mi Vacuum Cleaner Mini

Der Handstaubsauger von Xiaomi

Bild: Xiaomi Mit dem Mi Vacuum Cleaner Mini kann man staub­saugen. Da das Gerät als Hand­staub­sauger durch­geht, eignet es sich für die klei­neren Schmud­deleien im Haus­halt oder auch unter­wegs, beispiels­weise als Reini­gungs-Gadget im Auto.

Der Xiaomi-Sauger wiegt 500 Gramm, misst 55 mm mal 55 mm mal 267 mm und mit der aufsteck­baren Saug­bürste sieht er ein biss­chen so aus wie eine große, elek­tri­sche Zahn­bürste. Prak­tisch: Der 2000 mAh fassende Akku wird per USB-C aufge­laden. Die Saugdauer ist mit 30 Minuten auf Stan­dard-Stufe und neun Minuten auf Max-Stufe ange­geben.

Preis­lich liegt das Gerät bei rund 50 Euro. Im Rahmen einer Vorbe­steller-Aktion, die zum eben­falls vorge­stellten Xiaomi Mi 10T und Mi 10T Pro läuft, gibt es den Sauger ohne weitere Kosten zu den Handys oben­drauf.

