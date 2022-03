Xiaomi Mi TV Stick und Mi Box S bei Otto mit Rabatt

Wenn Sie auf der Suche nach einem Strea­ming-Gerät sind, könnten Ihnen die Otto-Ange­bote für den Xiaomi Mi TV Stick und die Xiaomi Mi Box S gelegen kommen. Das Katalog-Urge­stein hat beide smarten Acces­soires im Vergleich zur UVP dras­tisch redu­ziert. Anstatt 50 Euro für den Mi TV Stick und 80 Euro für die Mi Box S werden knapp 24 Euro respek­tive 42 Euro verlangt. Aller­dings sind die Produkte etwas länger auf den Markt, wodurch die Anschaf­fungs­kosten auch anderswo güns­tiger ausfallen. Wir klären, ob sich das Otto-Angebot lohnt.

Otto Angebot der Woche mit Xiaomi-Strea­ming-Geräten

Mi TV Stick reduziert bei Otto

Xiaomi Der chine­sische Hersteller Xiaomi offe­riert abseits Handys ein breites Produkt­port­folio. So finden sich auch Strea­ming-Gerät­schaften in seinem Sorti­ment. Im Rahmen des „Angebot der Woche“ rabat­tiert Otto zwei solcher Exem­plar. Es handelt sich um den Mi TV Stick und die Mi Box S. Beide Modelle basieren auf Android TV und ermög­lichen somit Zugriff auf eine Fülle an Strea­ming-Apps aus Google Play. Von Netflix über Prime Video bis zu YouTube gibt es ein großes Angebot. Der für 23,99 Euro bei Otto offe­rierte Mi TV Stick ist auf Full HD beschränkt. Wollen Sie 4K, müssen Sie zur Mi Box S greifen. Otto berechnet für diese 41,99 Euro. Mi Box S reduziert bei Otto

Xiaomi Zu beachten gilt, dass jeweils eine Versand­pau­schale in Höhe von 2,99 Euro hinzu­kommt. Im Endef­fekt zahlen Sie also 26,94 Euro für den Mi TV Stick und 44,94 Euro für die Mi Box S. Otto gibt eine Liefer­zeit von zwei bis drei Werk­tagen an. Als „Angebot der Woche“ sind die Deals zeit­lich begrenzt. Sie müssen sich bis zum nächsten Dienstag, den 22. März, entscheiden. Danach werden die Preise wieder ange­hoben.

Lohnen sich die Xiaomi-Strea­ming-Geräte bei Otto?

Ein Blick auf den Preis­ver­gleich verrät, dass der Katalog-Pionier tatsäch­lich die güns­tigsten Ange­bote für Mi TV Stick und Mi Box S bietet. Als nächst güns­tigster Händler für den Mi TV Stick kommt Xiaomis Düssel­dorf Store. Dort werden 36,80 Euro verlangt, mit Versand sind es 41,79 Euro. Der Shop odiporo hat die Mi Box S eben­falls teurer als Otto, nämlich für 54,95 Euro, versand­kos­ten­frei auf Lager. Es ergibt sich bei Otto also eine Ersparnis von knapp 15 Euro für den Mi TV Stick und circa zehn Euro für die Mi Box S.

Mit Strea­ming-Geräten machen Sie alte TVs fit.