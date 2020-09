Xiaomi Mi TV Master 82": Super-Highend-Smart-TV mit 5G

Unter der sper­rigen Produkt­bezeich­nung Mi TV Master 82" Extreme Comme­mora­tive Edition hat Xiaomi einen Fern­seher der abso­luten Ober­klasse mit 5G-Mobil­funk, Mini-LED-Panel und 8K-Auflö­sung vorge­stellt. Die neuar­tige Mini-LED-Tech­nologie könnte irgend­wann das OLED-Verfahren ablösen und wird bereits für das kommende iPad Pro gehan­delt. Mit dem Dual-Core-Prozessor auf Cortex-A73-Basis, 4 GB RAM und 256 GB Flash hat das Mi TV Master 82" Extreme Comme­mora­tive Edition eine potente Kern­hard­ware. All diese High-End-Kompo­nenten treiben natür­lich den Preis in die Höhe, weshalb das Xiaomi-Fern­seh­gerät umge­rechnet knapp 6300 Euro kostet.

Kompro­misslos: Mi TV Master 82" Extreme Comme­mora­tive Edition

Technik-Feuerwerk: Mi TV Master 82" Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Xiaomi hat in seinen neuesten Smart-TV so ziem­lich alles an Ober­klasse-Hard­ware verbaut, was sich derzeit im Segment der schlauen Fern­seher finden lässt. Zudem darf sich das Produkt mit dem Titel des welt­weit ersten Modells mit Mini-LED-Display rühmen. Der 82 Zoll große Bild­schirm bean­sprucht beinahe die ganze Front (98 Prozent Screen-to-Body-Ratio). Eine maxi­male Hellig­keit von 2000 cd/m² und ein Kontrast­ver­hältnis von 40.000:1 lassen aufhor­chen. Zu den weiteren Spezi­fika­tionen des Panels zählen die 8K-Auflö­sung (7680 x 4320 Pixel), 120 Hz und HDR. Spezifikationen des Mi TV Master 82" Extreme Commemorative Edition

Xiaomi / Xiaomitoday Das High­light der Konnek­tivität ist selbst­redend der 5G-Daten­funk. Im Zeit­alter von Video-Strea­ming à la Netflix und Co. sowie Cloud-Gaming à la Stadia rentiert sich eine schnelle Inter­net­anbin­dung für Smart-TVs. Durch die 5G-Konnek­tivität ist dieser Smart-TV vermut­lich auch bereit für 5G-Broad­cast. Eine Unab­hän­gig­keit vom Fest­netz gewährt einen stand­ortu­nab­hän­gigen Einsatz des Mi TV Master 82" Extreme Comme­mora­tive Edition – sofern der Mobil­funk in der gewünschten Region verfügbar ist. LTE, Dual-Band-WLAN, LAN, USB 3.0, Blue­tooth 5.0, eine HDMI-2.1-Buchse und zwei HDMI-2.0-Ports runden die Schnitt­stellen ab.

Mi TV Master 82" Extreme Comme­mora­tive Edition: Weitere Merk­male

Die nötige Arbeits­geschwin­dig­keit kommt vom Chip­satz Novatek72685, welcher zwei CPU-Kerne, das Modem, die GPU und diverse Bild­ver­bes­serungs­maß­nahmen vereint. Für den akus­tischen Genuss sorgt die „Sound Wings“ getaufte Audio­anlage des Fern­sehers. Dieses setzt sich aus zwei unab­hän­gigen Sound­bars mit zwei 20-Watt-Subwoo­fern und zwei 10-Watt-Mittel­hoch­fre­quenz-Laut­spre­chern zusammen. Das Gehäuse des Mi TV Master 82" Extreme Comme­mora­tive Edition besteht aus Metall. Als Betriebs­system findet MIUI für Smart TV Verwen­dung.

Ab dem 21. Oktober wird die Luxus-Glotze aus dem Hause Xiaomi in China zu einem Preis von 49.999 Yuan erhält­lich sein, was nach derzei­tigem Wech­sel­kurs circa 6272 Euro entspricht. Ob das Mi TV Master 82" Extreme Comme­mora­tive Edition auch außer­halb Chinas erscheint, ist unbe­kannt. (via xiao­mitoday)