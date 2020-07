Erster Xiaomi Mi Store in Deutschland öffnet am 23. Juli

Xiaomi posi­tio­niert sich ab kommenden Donnerstag auch physisch in unserer Heimat. Der Mi Store in Düssel­dorf nimmt den Betrieb auf und es gibt bereits erste Fotos.

Was lange währt, wird endlich gut: Xiaomis erster Mi Store in Deutsch­land öffnet am 23. Juli um 10 Uhr in Düssel­dorf seine Pforten. Dies teilte der chine­si­sche Hersteller in seinem Forum mit. Bereits im Februar berich­teten wir vom Vorhaben des Konzerns, mit Laden­ge­schäften hier­zu­lande Präsenz zeigen zu wollen. Damals hieß es noch, dass es spätes­tens im Juni so weit sein soll. Obwohl die Eröff­nung über­morgen statt­findet, wurden noch keine Rabatt­ak­tionen oder Deals kommu­ni­ziert. Jedoch erhalten kommen­tie­rende Foren­mit­glieder eine „Medaille“, welche einen Vorteil mit sich bringen könnte.

Xiaomi kommt endgültig in Deutsch­land an

Bild: Xiaomi Lange musste die deut­sche Bevöl­ke­rung neidisch zu China und dessen Preis-Leis­tungs-Knüller von Xiaomi blicken. Seit einiger Zeit sind die Smart­phones, Phablets und Weara­bles des Unter­neh­mens aber offi­ziell in unserer Region erhält­lich. Die Präsenz Xiaomis in Deutsch­land war bislang jedoch auf das Internet beschränkt, was sich ab kommenden Donnerstag ändert. Nord­rhein-West­falen erhält die Ehre, dem ersten hiesigen Mi Store eine Heimat geben zu dürfen. In der Flin­gern­straße 23-25, 40213 Düssel­dorf öffnet das erste Xiaomi-Laden­ge­schäft der BRD.

Rabatt­ak­tionen oder beson­dere Deals gehören eigent­lich bei solch einem Event zum guten Ton, bislang kündigte der Hersteller nichts in der Art an. Im Forum heißt es jedoch „Alle Kommen­tare unter diesem Thread erhalten die Mi Store Düssel­dorf Medaille.“ Was es mit dieser Medaille auf sich hat, wird im Post des Admi­nis­tra­tors Phil­ippp nicht erklärt. Es ist nicht ausge­schlossen, dass die Fore­nuser eine Über­ra­schung erwartet.

So sieht es im Mi Store Düssel­dorf aus

Bilder: Technikfaultier Der YouTuber Tech­nik­faul­tier teilte auf seinem Twitter-Account mehrere Fotos, welche einen Eindruck des Laden­in­neren gewähren. So werden etwa die Smart­phones Redmi Note 9 Pro und Mi Note 10 Lite offe­riert. Reich­lich Zubehör, Weara­bles, Smart-Speaker, Smart-TVs und das Strea­ming-Gerät Mi Box S sind eben­falls vertreten. Xiaomi reagierte auf den Tweet von Tech­nik­faul­tier mit einem humor­vollen Seiten­hieb. „Über dein Handy sollten wir noch einmal reden“, tadelte ein Mitar­beiter des Herstel­lers. Der YouTuber teilte das Bild­ma­te­rial über ein iPhone.