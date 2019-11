Xiaomi Mi Note 10 & mehr: Hersteller mit großen Plänen

Xiaomi ist bei seinen Fans fast schon Kult. Jahre­lang waren die Smart­phones des chine­sischen Hersteller in Deutsch­land nur als Import­ware zu bekommen. Doch jetzt ist das Unter­nehmen mit seinen Produkten auch in Europa ange­kommen. Anfang November wurden neue Smart­phones, aber auch weitere Gadgets vorge­stellt. Alex­ander Emunds war für teltarif.de mit dabei. Grund genug, um ihn ins Podcast-Studio einzu­laden und mit ihm über seine Eindrücke zu spre­chen.

Darüber spre­chen wir heute

teltarif.de-Talk zu Xiaomi Xiaomi hatte in Madrid unter anderem das Mi Note 10 vorge­stellt, das wir direkt vor Ort einem Hands-On unter­zogen haben. Das Smart­phone zeichnet sich vor allem durch seine Kamera aus. Was leistet diese und welchen ersten Eindruck hat das Handy ansonsten hinter­lassen? Darüber unter­halten wir uns im neuen Podcast.

Aber auch ein weiteres, vergleichs­weise güns­tiges Handy und Neuheiten aus dem Bereich Smart-TV hatte Xiaomi im Gepäck. Ein anderes Produkt, mit dem Beob­achter fest gerechnet haben, ist dagegen auf dem Event nicht gezeigt worden, obwohl es zuvor für den chine­sischen Markt offi­ziell ange­kündigt wurde. Auch das ist ein Thema des aktu­ellen Podcasts von teltarif.de.

Nicht zuletzt unter­halten wir uns in der neuen Sendung aber auch darüber, wie Xiaomi seine Produkte in Deutsch­land auf den Markt bringen möchte, nachdem Inter­essenten nun nicht mehr darauf ange­wiesen sind, die heiß­begehrten Smart­phones über Import­händler direkt aus Fernost zu impor­tieren.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

