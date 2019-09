Xiaomi Mi Mix Alpha: 5G und zu 100 Prozent randlos

Am 24. September wird Xiaomi das Mi Mix Alpha vorstellen, das nächste Zugpferd aus der Design-Smart­phone-Serie. Um auf das bevor­stehende Event einzu­stimmen, hat der Hersteller vorab drei Teaser-Fotos veröf­fent­licht. Auf einem Bild erkennt man das Mi Mix Alpha in einer Seiten­ansicht, das Display besitzt eine noch extre­mere Krüm­mung als jenes des Huawei Mate 30. Auf einer weiteren Grafik wird mit einem Bild­schirm-zur-Front-Verhältnis von 100 Prozent geworben. Des Weiteren teilt Xiaomi mit, dass es sich um ein 5G-Smart­phone handelt.

Mi Mix Alpha – Diesmal wirk­lich völlig randlos?



Die Seitenansicht des Xiaomi Mi Mix Alpha Die Seitenansicht des Xiaomi Mi Mix Alpha



Wird das Mi Mix Alpha 100 Prozent randlos? Wird das Mi Mix Alpha 100 Prozent randlos?



Mi Mix Alpha soll eine neue Design-Ära einläuten Mi Mix Alpha soll eine neue Design-Ära einläuten

Fast komplettes Design geleakt

Vor knapp drei Jahren zeigte Xiaomi der Konkur­renz mit dem Mi Mix, wie ein nahezu rand­loses Smart­phone aussieht. Die knapp 84 Prozent Screen-to-Body-Ratio waren zu diesem Zeit­punkt ein Novum, das eben­falls 2016 erschie­nene Galaxy S7 Edge hatte beispiels­weise nur 76 Prozent. Nach den 85 Prozent des im November 2018 veröf­fent­lichten Mi Mix 3 soll es laut Hersteller diesmal tatsäch­lich ein hundert­prozen­tiges Bild­schirm-zu-Gehäuse-Verhältnis geben.Das Unter­nehmen will diesen Rekord mit einer radi­kalen seit­lichen Krüm­mung des Displays von mehr als 90 Grad schaffen. Entspre­chend erreicht die Anzeige des Mi Mix Alpha beinahe schon die Rück­seite, wie sich gut am einge­betteten Teaser-Foto mit den Bücher­rücken erkennen lässt. Nettes Detail: links neben dem Smart­phone steht das Buch „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ (Roman­vorlage der Blade-Runner-Filme) von Philip K. Dick.Mit dem Produkt­namen „Alpha“ will Xiaomi einen Neustart der Serie in Zusam­menhang mit dem Beginn der 5G-Ära einläuten.



Angeblich durchgesickertes Foto des Mi Mix Alpha Angeblich durchgesickertes Foto des Mi Mix Alpha

Abseits der drei offi­ziell in Weibo publi­zierten Werbe-Fotos sickerte noch ein Render­bild durch. Dieses zeigt das Xiaomi Mi Mix Alpha in beinahe voller Pracht. Die starke Wölbung erin­nert tatsäch­lich an einen Buch­rücken, ob der Konzern diese Fläche für Zusatz­funk­tionen nutzt, bleibt abzu­warten.

Physi­sche Tasten sind zumin­dest an der gezeigten Seite nicht zu erkennen, viel­leicht greift auch Xiaomi, zumin­dest bei der Laut­stär­kewippe, ähnlich Huawei auf eine virtu­elle Lösung zurück. Im schi­cken Gehäuse des Mi Mix Alpha soll auch High-End-Hard­ware stecken. So dürfte eine Koope­ration mit Samsung etwa in einer 108-Mega­pixel-Kamera münden. (Quellen Weibo 1, 2, 3 und GizmoChina).

